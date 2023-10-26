金馬60形象影片曝光　22位影帝影后重現經典角色

「第60屆金馬獎頒獎典禮」將於11月25日在台北舉行，今日金馬執委會曝光「金馬60形象影片」，邀請曾獲金馬獎並以《關於我和鬼變成家人的那件事》創下票房佳績的程偉豪執導，以「一起看電影」為拍攝靈感，邀集張艾嘉、李康生、張震、桂綸鎂、張孝全、柯震東、宋芸樺、王淨、許光漢、袁澧林、劉俊謙、柯煒林等22位橫跨不同世代的影帝影后、金馬得主以及影壇新星齊聚共創。

影片中他們重新進入曾經扮演過的經典角色，跨越時間、地域和語言，一同引頸期待即將展開的金馬60影壇盛事。在這條45秒的影片中，演員們重現自己的電影角色造型，包括《陽光普照》許光漢、《返校》王淨、《那些年，我們一起追的女孩》柯震東、《我的少女時代》宋芸樺、《郊遊》李康生、《女朋友。男朋友》張孝全與桂綸鎂、《濁水漂流》柯煒林以及《緝魂》張震等，《燈火闌珊》的張艾嘉亦有驚喜現身。

面對這項堪稱難度最高的年度影片，程偉豪導演表示：「接獲金馬60影片的任務邀約時，覺得非常榮幸之餘，也異常緊張。但自己又很想為這別具意義的一年做些貢獻，所以硬着頭皮接下了任務。沒想到每天拍攝完之後，內心更多的是一種感動。透過影片裏角色與場景的重現，重新感受這60年間累積下來的大量經典，尤其看到一個個經典角色再度出現在我面前，讓我邊拍邊帶着雞皮疙瘩，真的好喜歡電影！」