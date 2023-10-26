浪漫台灣48小時︱蔡景行同重機女神浸溫泉招架唔住！

無綫J2節目《浪漫台灣48小時》中，藝人施焯日及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。20集節目中，會有8位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。

明晚（27日）一集中，「重機女神」江江跟啦啦隊隊員賴可繼續登場，今集施焯日同行仔將會交換女伴約會，施焯日與江江這兩位情場「老江湖」正面交鋒，二人首先來到台北陽明山的秘境花園咖啡廳。一開始施焯日先出招，江江表示想吃甜食時，他句「你就是甜的」，逗得江江笑逐顏開。之後二人互有攻守，表現勢均力敵。晚上二人繼續在陽明山夜景餐廳約會，睇夜景食火鍋。今次男方向江江連環出招，毫無還擊之力。他更為江江介紹雞尾酒名字，錯把「璀璨蘿莉」諗成「催殘蘿莉」，被逗到笑逐顏開的江江乘機一頭挨落他的 肩膊上。之後男方為女方切牛扒及教唱廣東話歌《雞翼歌》時，江江兩度挨頭兼送Like話︰「你好讚。」此時施焯日已被台灣女生技術性擊到。事後他受訪時形容對方為「進攻型情場老手」，他說︰「我已經輸咗，只有捱打完全進（攻）唔到。佢戰鬥力超過3,000。」Arthur直言每次被對方挨落膊頭時，自身戰力即時被遞減。

另邊廂，行仔與賴可一起去學製手作陶藝，行仔一直表現積極，而且很Man為賴可扭開顏料罐，順利贏得好感。事後賴可讚行仔健談且有幽默感，直認對方為自己扭開顏料罐一刻「有心動感覺」。之後行仔就與江江浸溫泉，江江穿上泳衣大晒34E身材，且頻頻對行仔出招。先取笑行仔的孖煙囪保守：「我睡覺都穿得比你那個泳褲還要少。」之後又充滿挑逗的以廣東話問：「你要唔要同我一齊浸溫泉。」又埋怨：「你為甚麼只看着我的臉，很尷尬嗎？」在連環進擊下行仔顯得無招架之力。