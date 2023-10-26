陳葦璇自爆一日食五餐　曾比特吃光整罐魚子醬

歌手曾比特（Mike）與陳葦璇（Kira）今日（26日）現身將軍澳電視城，為J2節目《不如食豪D》擔任嘉賓，與兩位主持楊尚友及陸浩明進行錄影。Mike笑指為節目自我放縱一天不停食，坦言減肥也是男士終身職業，問到是否公司要求？他笑謂：「公司又冇話唔得嘅，但要對自己有要求。」Kira則表示做藝人要維持靚樣，故有必要控制體形，是職業需求。

現場見Mike鏡頭前後也不停食，就連拍攝時所用的一罐魚子醬也給他吃光，笑問他是否因減肥很久未吃過飽飯？他説：「我每日都食好飽嘅，不過好耐未食過咁豪嘅嘢，所以今朝淨係飲咗杯咖啡，你都知道今日有好嘢食，你再食嘢嚟即係對個節目唔尊重，哈哈！」他感謝節目組關照，以貴價食材製作出他喜愛的街頭小食，笑言節目若開拍第2輯可邀請他當主持。他又大爆自己是吃貨，以往不用Keep fit時，曾於自助餐一口氣吃了5打生蠔：「當時覺得唔食就蝕嘛，所以係咁食回咗本，好在冇肚痛。」

Kira則笑言要為荷包着想，希望能更多同類節目邀請她們當嘉賓，平日為飲食節目拍攝前也習慣先空着肚子：「因為拍嗰陣要係咁食，最好笑工作人員放飯會預埋你，試過最多一日食5餐。」而自稱是「慳妹」的她，平日也習慣自己入廚煮飯：「雪櫃有乜就煮乜，煮啲好食嘅嘢又唔會浪費。」她亦會將烹調過程拍片放上社交網，發現大家也喜愛方便快捷又好吃的食物。