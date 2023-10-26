關智斌睇好Gin Lee拎女歌手獎　自嘲「四張嘢」唔打觔斗

楊紫瓊、莫文蔚與老公、著名時裝設計師譚燕玉、趙世曾、關智斌、李幸倪 、江海迦（AGA)、吳嘉忻、沈震軒等晚上在中環出席酒店周年慶祝。另外，楊紫瓊與莫文蔚拍照後，未有接受訪問便入場。

關智斌（Kenny）近期正忙於在內地綜藝節目《披荊斬棘3》，已在內地逗留半年，下月將完成返港，透露回港後會推出新歌。講Boy'z舊拍檔張致恒希望與他合體開騷，但要看Kenny是否願意，他則表示：「首先要睇觀眾想唔想，都唔知啲觀眾仲想唔想睇我，我喺香港好耐都冇活躍，又冇出新歌，點同Gin Lee首首都係冠軍歌，先可以開演唱會睇好佢今年攞女歌手獎。」笑問再開演唱會可會大翻觔斗，他笑說：「我都四字頭，唔好對Uncle咁殘忍，要睇觀眾意願，觀眾買飛先係講。」問到兩人可希望合作？Kenny笑說：「同佢喺錄音室合唱就得，佢合作得都係天王巨星。」在旁的Gin Lee表示想跟Kenny合作，提議兩人合作跳唱歌曲，或合唱深情情歌，問到Kenny睇好她贏得女歌手獎，Gin Lee表示會全力以赴。

AGA最近正忙於巡迴演唱會，年底前還會推出新專輯及在港舉行迷你音樂會，忙過不停，問到是否趕出碟爭獎？她說：「冇諗呢啲，自己覺得今年已經超額完成。」已經與「的士邦」鄭子邦的婚的她被問工作如此忙碌甚麼時候才能結婚？她說：「訂婚嗰陣，唔佢都知道我手上嘅工作排到出年，話等我ready先至結婚，做埋呢兩年嘢先，希望唔使等咁耐。」問到2025年是否能成事結婚？她自嘲說：「自己試過3次演唱會取消，所以都唔敢講，到適當嘅時候先再講。」