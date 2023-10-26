胡杏兒晒低胸緊身裙　爆老公一直想追個女

藝人胡杏兒和盧瀚霆 （Anson Lo）等，今晚（26日）出席一時尚品牌活動。胡杏兒以性感低胸緊身裙現身，她直言這條裙子非常考驗穿着者的身材，透露為穿上裙子，早在兩星期前就開始執行身材管理，亦表示丈夫李乘德對她的穿着並不介意。

提及李乘德今早在社交網貼出多張，包括拖着小女孩送上學、獲左右獻吻及一起嬉戲等照片，表明恨女，杏兒承認丈夫一直想要女兒，笑言：「好多朋友都問我追唔追個女，但最後如果都係仔點算，但係我諗再追嘅機會比較微，除非發生意外，而且我都一把年紀，所以都冇諗依啲嘢。（仔仔有冇話都想要個妹？）我個大仔話仲想要多個弟弟。」指丈夫有契女已經好開心。

杏兒提到目前主要接受的工作是參加各種活動，當她需要到外地參加活動時，通常會停留兩三天的時間，如果是參與劇集拍攝等需要長期在外地逗留的工作，可能暫不會考慮，因為她希望能夠陪伴孩子。問到前公司無綫有否邀她回去拍劇？她說：「有啊，但係撞咗期，要睇吓再有冇機會，而且我都見到有好多好用心嘅新人，好希望可以同佢哋合作。」

講到好姊妹黃智雯無預警宣布婚訊，杏兒指她很神秘：「都唔知道佢究竟係定唔係要結婚，佢哋都想我哋一齊參加，但因為疫情關係去唔到，然後突然間佢就宣布結婚啦，我哋都乍驚乍喜，不過最緊要佢哋一齊開心。」

Anson Lo身體不適

另外，Anson Lo獲大批「神徒」手持應援及相機到場等待偶像現身，他透露今早出席電台節目時已感身體不適，隨後回到公司休息片刻，但不耽誤工作：「應該都係感冒，因為天氣轉季。」指現在正為新劇集《社內相親》製作後期配音等工作，亦會為該劇演唱主題曲和插曲。談及電影《釀魂》累積票房已破950萬，Anson Lo直言超乎他的想像：「我初初拍嘅時候都唔敢諗票房，所以好多謝每一個嚟睇嘅觀眾。（再接再厲拍電影？）當然會啦，嚟緊都有套電影要拍，但時間未可以確定，因為嚟緊有演唱會，而且MIRROR 5周年都有活動要搞，比較忙。」

另外，由MIRROR 3子Anson Lo、呂爵安和姜濤演出的電影《盜月者》，將於明年上映，Anson Lo透露為拍攝電影做足了前期功夫，並要經常在骯髒的地方上爬來爬去，同時電影裏也有很多特技的場口。提及姜濤先前在社交平台上突然自認已經有女朋友一事，Anson Lo 笑指以他對姜濤的熟悉，一看就知道是搞笑的，而MIRROR成員Jer（柳應廷）傳新女友疑是插畫師Coey，Anson Lo就指不清楚Jer的私生活，稱他每天都春風滿面：「佢從出道開始每日都好開心，佢係一個好正面嘅人，所以唔關拍唔拍拖事。（被小三？）完全唔知，我有睇篇報道太複雜啦。」又形容自己是「樹窿」，很多人喜歡找他訴說心事，自己也是一名很好的聆聽者，隊員之間有需要也會互相訴說感情問題。