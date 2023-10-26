陳展鵬提議組合唱團搵銀　吳若希恨攞「女飛躍」

陳展鵬、吳若希（Jinny）、傅嘉莉、蔡潔、吳業坤、陳星妤今日在鑽石山出席無綫台慶劇《香港人在北京》「獅子山好聲音」宣傳活動。眾人分組唱歌，少有現場唱歌的陳星妤、傅嘉莉表演不俗，最有水準的自然是吳業坤、陳展鵬與Jinny合唱，Jinny更應監製要求唱出手本名曲《越難越愛》。

陳展鵬剛由北京宣傳劇集回港，雖然他在劇中未有唱歌，但覺得難得一班演員都好唱得，就提議可以組個合唱團搵銀，他笑着說：「個個都唱得，除咗洪永城，又真係未聽過佢唱歌。」Jinny則取笑洪永城是「自由key」，又指有來自武漢的歌迷表示當地有不少人都喜歡她的《越》，如果下次到內地的北方城市出席活動也可以唱，而她隨後亦會去到美國登台。

談到劇集反應好，在多套台慶劇率先跑出，展鵬會否再攞「視帝」？他笑說：「咁快，通常都係畀啲未攞過嘅，所以冇機會，Jinny就有機會，你續咗約未呀？」聞言Jinny即笑言：「續咗喇，但想挑戰女飛躍獎先。」講到今年施政報告為鼓勵生育，新生嬰兒可獲派兩萬，問到兩人可會考慮再生BB？Jinny則落閘說：「我就冇機會，因為已經紮咗。」隨後又指結紮都可以重新解開，她則說：「盡量唔好，唔諗了。」而展鵬就話要細看施政報告細節，再作決定：「生個小朋友唔係咁簡單，以前都講400萬，依家唔止。」

至於陳星妤首次現場唱歌，直言心情好緊張，不過事前有練歌，之後亦會繼續跟老師學習。被問到是否覺得自己是魔音，她笑言：「咁又未算，同埋魔音亦都有佢嘅市場。」