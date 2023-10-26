唔少人都鍾意享受浸浴（俗稱「做Spa」），話可以令身心Relax、減壓、排毒同護膚，但原來睇人做Spa都可以令人回春！唔信？睇埋下面介紹嘅四仔，包你慾火焚身，回春話咁易。

浴場偶遇

以做Spa為主題嘅四仔，通常都係鹹濕技師火併好色客，呢套由21 Sextury Video出品嘅《The Deep End》算係比較有新鮮感，事關劇情融入愛情元素，講述健美網紅Zlata Shine喺Spa中心享受浸浴之際，突然有位裸體型男走入嚟，搞到場面勁尷尬，雖然男方即時道歉話行錯地方，但經已令Zlata Shine留下深刻印象，自此經常對壯男充滿各種幻想，直至某日，兩人再次喺Spa中心重遇，結果愛火同慾火燒到一發不可收拾！

自導自演

脫星演而優則導嘅例子有唔少，好似由Evil Angel出品嘅《Anal Insatiable #2》，就係脫星Francesca Le初執導筒之作，當中用咗自己最擅長嘅Spa主題，又有四仔名導Mark Wood加持，似乎冇得輸。影片搵嚟Nicole Aria、Nicole Doshi、Callie Black等新進脫星參演，加上Francesca Le出埋鏡，相當有吸引力，再者，片中加插唔少四仔迷熱愛嘅走後門演出，所以就算冇咩劇情可言，依然令人睇到津津有味。

原始誘惑

有乜嘢誘惑會激起一個人嘅原始慾望？由Spizoo推出嘅《The Game Of Seduction》，相信可以解答到你。據導演CZ Muse話，有次去咗做Spa，忽然靈機一觸，覺得可以透過Spa呢個題材為四仔迷帶嚟最強嘅官能體驗，於是特別搵嚟Holly Molly、Agatha Vega、Ariana Van X等巨乳脫星助陣，並借咗一間Spa中心進行拍攝，籌備過程相當認真。導演仲話片中有大量慢動作同重要部位嘅特寫鏡頭，加上脫星嘅呼吸聲、喘氣聲同呻吟聲此起彼落，足以為四仔迷帶嚟極盡挑逗性嘅官能刺激。究竟作品係咪導演所講咁正？就留畀大家自行感受喇。