鄭容和開騷狂嗌「幸福」　鼓勵粉絲勇敢面對困難

韓國樂隊CNBLUE隊長鄭容和繼5月在澳門舉行粉絲見面會後,事隔五個月再次回到澳門,於上周六(21日)舉行首個個人演唱會《2023 JUNG YONG HWA LIVE IN MACAU 'Your City'》,今次更是'Your City'這個主題的第一場演出。

鄭容和先以新發行的第2張迷你專輯《YOUR CITY》中的《SEASON OF LOVE》和《Small Talk》為演唱會揭開序幕,當唱完《Password》後,他便以普通話和廣東話跟歌迷打招呼,更說很想念大家,他亦表示曾在新濠影滙拍過電影,在休息室預備演出時勾起當日拍攝的回憶。之後他介紹今次演唱會的概念,更說出 : 「Welcome to my city!」邀請大家來到他的城市後,便介紹一首很久沒有在巡唱演出的《Energy》。

來到第二部分,他唱出自己創作的《note to self》、《Cruel Memories》和《Last Leaf》後,他又再次跟歌迷互動,當聽到男歌迷高呼「Oppa」時,他笑言嚇了一跳。他更借《note to self》鼓勵大家要愛自己,縱使遇到困難時,不要退縮要勇敢向前邁進。

鄭容和在整個演唱會中說得最多是「很幸福」,在第一次Encore時,他向一眾歌迷表示現在會重拾當日初出道的心態去面對所有的事情,自己會成為大家的驕傲,會成為愈來愈好的人,他更承諾大家成為更優秀和帥氣的藝人,令歌迷非常感動。他又透露工作計劃,他會一邊巡演一邊準備新專輯,還有準備CNBLUE演唱會。當鄭容和跟歌迷大合照後,他又拿出手機影歌迷,更和歌迷互動,又即場給歌迷看自己拍攝的作品,全場歌迷更大叫將作品發給大家。

當容和唱完「最後」一首歌《Fireworks》時,他的歌迷不肯離開大呼Encore,他最後第二次Encore,唱出CNBLUE的《Can't Stop》,《You're So Fine》和他的《Your City》等歌曲,為演唱會劃上完美句號。