魏浚笙化身漫畫家到日本追夢　與藤井莉娜合作成就解鎖

藝人魏浚笙（Jeffrey）熱愛唱歌，不惜自陶腰包自資出歌及拍MV圓歌唱夢，近日他獲邀擔任譚仔三哥15周年代言人，有機會到日本東京，炮製譚仔三哥15周年主題曲（三歌）《Never Say Never》，新歌由Edward Chan打造及監製，找來Anson Chan創作J-Rock曲風，及由梁栢堅填詞，道出一個熱血的追夢故事，Edward Chan有感作品有着非常濃厚的日本流行搖擺風格，故邀請日藉混音大師渡辺省二郎先生負責混音，渡邊先生過往作品無數，當中包括有星野源和濱崎步等作品。

Jeffrey認為新歌跟他追夢理念不謀而合，「『堅持』對於我來說相當重要，一旦沒有堅持，便不可能成功，所以堅持是成功的基本。」今次首次挑戰快歌，同樣是靠堅持及毅力駕馭J-Rock曲風，增加感染力。他稱：「之前未試過唱J-Rock曲風，原本以為跟廣東話不太合襯，想不到兩者之間甚有化學作用，錄音時感覺很爽，我尤其喜歡第一句歌詞：『發夢要繼續去，繼續我熱情』，完全道出了我對出歌的堅持，對追夢的執著，愈唱愈有共鳴，同樣希望大家愈聽愈有共鳴，一起堅持追夢，永不放棄，Never Say Never！」

MV中他化身到日本追夢的漫畫家，獨自在他鄉打拚，但依然堅持靠自己的一雙巧手畫出彩虹，晒零死角神顏的Jeffrey，換上多個造型示人，包括充滿書卷味的「眼鏡積肥」Look、黑白格仔外套Look、冬日造型暖男Look和「天台Rock友」Look同樣吸睛，令人過完有如「眼睛想旅行」。MV的女主角邀得日本混血名模藤井莉娜（Fujii Lena）客串，令MV堪比「顏值天花板」，賞心悅目！

現年39歲的藤井莉娜，雖已榮升母親，但外貌與身形保養得宜，難怪Jeffrey覺得今次能與女神合作是成就解鎖，他說：「我一直對畫畫充滿興趣，自覺本身有點藝術氣息，在MV中飾演漫畫家，覺得很貼切呢，哈哈！最驚喜是可以看到兩位日本藝人，小時候經常在時裝雜誌看到藤井莉娜，今次見真人，感覺很有趣，雖然語言不通，但一拍即合，有種『神交』的感覺，意思是眼神交流，所以合作愉快，獲益良多！」

講到他在MV中被藤井莉娜「彈鐘」後，到日本吃米線作安慰，Jeffery坦言現實中都會視為Comfort Food：「在香港遇到挫折時，我會食嘢為自己打氣，最勁我可以食到中辣，吃完所有鬱結全消。」