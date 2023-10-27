After Class隊友輪住挑機鬥點擊　炎明熹瞓身迎戰

女子組合After Class成軍2年團歌欠奉，成員Gigi、Chantel、Yumi及Windy集中個人發展，面對成績已被人氣王Gigi遠遠拋離，3女盡地一鋪輪住出歌以大包圍方式進行狙擊！惟你精我也不蠢，Gigi近日在中、港頻繁曝光，拍新歌MV時「瞓身」迎戰，加上粉絲搞電車派對造勢，新歌點擊上架沒多久已輕鬆破百萬點擊。

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成的女子組合After Class，成軍2年以來僅推出2首團歌，其餘時間均作個人發展，加上各人要同時兼顧學業，要聚首根本甚有難度，女團之名確實如同虛設，雖然被指明年將出國升學的Yumi堅稱會留港讀大學，並否認團隊面臨解散，又預告將出新團歌，惟一直只聞樓梯響。

前景未明朗，眾女為衝出重圍諗盡計，面對Gigi無論人氣、實力及資源均處於上風，Chantel、Yumi及Windy只能集眾人之力盡地一鋪，實行大包圍齊齊狙擊Gigi。近幾個月來，4女輪住出新歌，打頭陣有Chantel的《這個姿態》，MV於7月底上架，1個月後衝破200萬，成績不俗。接着有Yumi於上月初的《下一個暑假》，MV上架至今錄得近90萬點擊。

而人氣強勁的Gigi雖然連月來忙於內地吸金，但仍不忘做回歌手本業，推出新歌《Only For Me》，MV更找來無綫小生朱敏瀚上演淒美愛情故事，她以暗黑造型上陣，既輕躺男方胸膛，兩人還大跳華爾茲，MV推出10日已超過百萬點擊，一班鐵粉為偶像推歌使盡渾身解數，日前舉行兩小時電車巡遊派對，於車身粉飾Gigi新歌宣傳海報，當日Gigi更與粉絲齊齊遊電車河，由西環坐到銅鑼灣，沿途吸引不少市民拍照。另一方面亦大灑金錢買下10架巴士的車身廣告3星期作應援，巴士分別游走港九新界，實行全方位都有偶像蹤影。

Chantel後勁不繼

至於隊中人氣稍遜的Windy亦加入戰團，新歌《大雕刻家》日前面世，今次她更脫胎換骨來個勁舞MV，令人眼前一亮，有網民更誇其舞技已超越Yumi，成為隊中的跳舞擔當，不過點擊方面仍處於下風，至昨日僅得33萬人次觀看。依照目前情況，Yumi與Windy未成氣候，而最有力與Gigi硬拚的Chantel，其歌曲《這》已推出3個月，點擊數字沒有大上落，現時累積214萬，加上人在新西蘭，至今年底才返港，故很難進一步谷歌，反而近日香港、內地頻頻曝光的Gigi，連同粉絲全方位助攻下，現時MV於網上已衝破百萬點擊。

對於一班「Gi炎粉」（粉絲暱稱）為她舉行電車派對，Gigi開心謂：「今次係我第一次坐以自己做主題嘅電車，心情好興奮，不過可以參與嘅Fans人數有限，希望遲啲可以搞多啲大型聚會，可以搞打邊爐或者一大班人行山都唔錯。」她又自爆之前拍攝MV時團隊細心為她安排附設洗手間的化妝車，當時她準備下車時，因為擔心甩裙，竟一個不留神整個人仆在地上，連她都忍不住笑自己論盡。臨近年底總算交出了亮麗成績表，問會否對獎項更有勝算，她謂：「我對獎項冇乜期待，自己都唔好咁在意，雖然每一個獎項對我嚟講都係一個好好嘅鼓勵，但只要我做好自己，大家繼續支持我，對我嚟講已經係一個好好嘅推動。」

女團混戰！郭偉亮撐XiX 風格獨一無二

歌手出身的郭偉亮（Eric Kwok）一手打造5人少女組合XiX，成員包括鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici）、繆昀希（Charlotte）、良玳瑩（Crystal）及楊秉頤（Caitlin）， 上月XiX加盟環球唱片並推出首支歌曲《SiS》，身為經理人的Eric Kwok和擔任形象總監的太太葉佩雯亦盛裝出席，當時Eric Kwok還笑言自己像「湊女」一樣。

不過面對師姐After Class，問Eric Kwok有何招數應對？他昨日回覆本報時表示：「我覺得最緊要係有風格，XiX嘅風格係獨一無二，青春、可愛、開心、純真，最緊要歌好聽，歌曲同形象風格繼續sell青春可愛，直至兩年後佢哋可以性感嘅時候先變。」