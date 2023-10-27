【是日通勝】

農曆九月十三

癸卯年 壬戌月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：嫁娶、出行、移徙

忌：置業、買田、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、37、42

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：做人不能太自私，否則好運氣會離你而去。

金牛座：享天時地利人和，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙子座：善有善報，幫助有需要的人可帶來好運氣！

巨蟹座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

獅子座：沒必要的比較可免則免，可減少很多煩惱。

處女座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天秤座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

天蠍座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

人馬座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

山羊座：人逢喜事精神爽，單身者易迎來美好緣分。

水瓶座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙魚座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）鼠 多阻滯

鼠：是日沖煞，判斷力差，生活諸多阻滯。

牛：有伴侶者忌冷落對方，以免感情生變。

虎：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

兔：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

龍：和氣生財，保持笑容可讓你遇上貴人。

蛇：事事管束易觸怒伴侶，必須學識包容。

馬：運勢很差，小人搞破壞，生活陷困境。

羊：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

猴：優柔寡斷，做事猶豫不決，招人非議。

雞：運勢平穩，生活順勢而行，不會有煩惱。

狗：吉星照耀，能攻善守，謀事無往而不利。

豬：工作忙也應注意休息，切勿犧牲健康。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

食神格 食神星

民以食為天，飲食是生命必需的，當人有充足的食物來源，五花八門的菜餚，就是人的享受。食神星是命主日元所生之五行，是為我的欲望、我的想法、我的行為。食神星是剋制正官七殺星之五行，食神是排除殺星的剋戰，拒絕官星的約束，所以食神享受自由的樂趣。

天干地支都有食神星，是為食神格，是男命最理想的命，比財格更好，因為食神有剋制官星的約束力，所以為人不會因為現實的泛道德意識形態所影響，可以逍遙自在地生活。食神更能制服七殺病星，所以身體對比一般人好，健康精神強很多。食神是醫藥，身體有毛病，也容易藥到病除，食神是開心，男女生活易滿意。

女命食神格，晚年子女易成才而且有孝道，長壽健康。由於食神是剋正官七殺星的，女命以官殺為丈夫情人，而且食神天生喜生財，更是自由不喜約束之性格。女命於年輕時，最容易因為事業或生活的自由，引起婚姻延遲。當子女出世後，運氣自然轉好。

不論男女，但凡食神格之命，男有瀟瀟灑灑氣質，女有清秀端莊氣質。華麗秀美的文藝，娛樂與飲食的品評，其生活情趣特別顯現，這是食神星帶有文昌學堂的特質表現。