從播種到結果　領展「愛．匯聚計劃」十周年　賦能社區創新

【特約報道】「然後，剩食不再被浪費，而是被用作幫助有需要的人。長者，不再被定格為受助者，憑藉專業技能，也成為了行業的新動力。」

領展「愛．匯聚計劃」成立十年，一直與社福機構結伴同行，善用其物業網絡優勢連繫持份者，推動社會創新，成為支持社區項目的優良「土壤」。被埋下的 「種子」如今結出了甚麽樣的果實？就由惜食堂和Arts’ Options說説與領展共同成長、造福社區的故事。

惜食堂：借廣泛網絡推動食物援助 領展是「完美搭檔」

自2016年起，惜食堂的食物回收及援助計劃獲領展「愛．匯聚計劃」支持，雙方合作已踏入第八年。創辦人董愛麗（Gigi）形容，惜食堂與領展是「完美搭檔」。「領展旗下的多個商場和街市位於民生社區，讓我們和市民更好地連繫起來。因為領展，惜食堂每日回收食物的數量大增，讓我們可以製作更多飯餐，由以前每日幾千個，增至目前的兩萬個，幫助到更多有需要的人。」

除了在領展的39個鮮活街市回收可食用的蔬菜和水果，惜食堂亦在領展商場設置了15個食物收集箱，方便市民捐贈食物，並先後於去年及今年開設具創新意念的流動惜食實體店及「米仔站」，回應社會對食物援助服務需求的轉變。Gigi表示，未來惜食堂會繼續與領展攜手，推廣惜食文化和可持續生活理念至社區。

Arts’ Options：與領展一拍即合 齊助長者勇敢追夢

領展自2019年起資助戲劇團體Arts’ Options成立的「長．智．戲」項目，為金齡人士提供專業戲劇培訓 ，過去四年成功培養出70多位專業的金齡演員，他們除了在舞台粉墨登場，也有參與電視和廣告等演出，漸獲演藝界的賞識與認可。領展是Arts’Options的第一個企業贊助，項目計劃藝術總監陳桂芬（Brenda）回憶當年尋求領展贊助的原因，「領展深入社區，了解社區和街坊的需要，認同長者應繼續有活力和開心地過每一天、有追夢的權利。更重要的是，領展很多社區計劃均以回饋社會為目標，與我們可說是一拍即合。」

自2019年開始，「長．智．戲」項目突破傳統樂齡服務的刻板形象，鼓勵長者透過表演藝術聯繫志同道合的友伴及社區，發展他們潛能的同時，也改善他們的身心健康和精神生活品質。從長者學員的自我學習、登台演出，後獲得社會人士的認同及欣賞；至今年5月，11位劇團成員接受英國列斯文化年的邀請，走出香港前往當地演出，展現香港金齡演員的藝術造詣。Brenda感激領展不但一路下來提供支援，更給予他們很大的創作自由度。

項目踏入第五年，展望未來，Brenda目標清晰，「我希望項目能夠做到可持續發展，我們已經訓練了一批專業長者演員，他們可以繼續回饋社會，例如出色的長者演員也可成為導師，教導和培育更多『老友記』演員。」