陳妍希陳曉感情變淡　再傳婚變

台灣女神陳妍希與老公陳曉近日再傳婚變，二人被指係繼章子怡、汪峰後圈中最唔睇好嘅一對。陳妍希早前睇閨密楊丞琳演唱會時更被影到偷偷落淚，日前楊丞琳晒出合照，相中嘅佢明顯消瘦不少，我見猶憐。

日前內地女星章子怡與汪峰宣布離婚，不少有傳過婚變嘅內地藝人再度成為網民關注嘅對象，其中台灣女神陳妍希與內地演員陳曉之前不時都會傳出婚變，惟近期夫妻2人嘅互動少之有少，感情明顯變淡。以往每逢對方生日，佢哋都會喺社交網高調互送祝福，又會以夫婦名義捐錢，但現時卻不見這些動靜。

早前陳妍希開生日派對時，就刻意晒出全家福，想藉此打破婚變傳言，但有眼利網民發現，大合照中佢哋夫妻2人冇企埋一齊。而佢閉眼許愿時，陳曉亦只係呆呆望着蛋糕，更被指出佢一臉不耐煩。後來陳妍希喺節目上直言陳曉婚前好浪漫，會為佢製造驚喜，但婚後就冇再收過佢嘅生日禮物。網民紛紛指出當年黃曉明、Angelababy及劉愷威、楊冪呢2對離婚藝人，都曾經歷同樣嘅狀況，令人擔心佢哋嘅婚姻。

數月前佢獨自現身楊丞琳演唱會，被影到獨自默默抹眼淚，狀甚可憐。雖然事後佢解釋自己係受楊丞琳感動，但網民就唔買帳，指佢似係受情傷。而佢日前同楊丞琳、潘瑋柏約會，楊丞琳都有將合照擺上社交網，只見素顏嘅佢已經唔再係「小龍包」，明顯消瘦不少。

儘管現時佢哋婚變傳聞喺網上掀起熱議，但雙方嘅工作室都未有出來闢謠，佢自己亦懶理傳聞，昨晚更喺社交平網晒出多張靚相，相中嘅佢穿上貼身長裙，狀態不俗！