蔣祖曼拍劇跳舞笑到想嘔　讚陳豪夫婦好友善

藝人蔣祖曼（Joman）在無綫新劇《羅密歐與祝英台》中飾演酒吧老闆娘「祝英華」，同時亦是一名身手了得的神槍手，為了演得更加神似，她於開拍前特別前往訓練拳腳和槍法，她說：「每日不停練打觔斗、左右手轉槍，練到起晒枕。」

最令她難忘的是身為酒吧老闆娘的她，出場便要大展歌喉及跳舞，她表示：「我一路唱《我要》，一路跳一part舞，我係零舞蹈底子，但要一路做戲一路跳，仲要配埋口形，我同5個酒吧手下一齊跳，佢哋笑我，我又笑吓佢哋，未試過拍嘢途中笑到想嘔，日日都笑不停，拍得超開心。」

「對做嘢好有要求」

Joman指角色是個真性情及敢愛敢恨的人，但跟現實中的她完全相反：「我成日都會做啲好硬淨、好硬朗嘅角色，但我絕對唔係，可能我啲五官輪廓好男仔，佢哋覺得好硬淨，但我係一個好依賴、好猶豫不決嘅人，雖然我好冇所謂，但我對自己做嘢好有要求。」

首次跟陳豪和陳茵媺（Aimee）兩夫婦合作，Joman大讚二人十分友善：「跟Aimee相處感覺好舒服，佢好似住喺你隔籬屋嘅女仔一樣，冇架子又好親切，你有咩問題問佢，佢都會好仔細咁答你，盡量去幫你。而陳豪除咗會睇自己嘅戲，仲會畀意見對手，但佢唔會令你唔舒服，佢會好溫柔叫你試吓，又好願意分享，係一個暖男。」