Angel Face 36周年︱$360體驗排毒養生療程　有毒排毒，有腫消腫！

【特約報道】有脂燃燒，有毒排毒，有腫消腫，才可擁有真正的健康和美麗。Angel Face踏入36周年，為回饋支持多年的客人，以及幫助更多人回復健康體質，以$360就可體驗一項排毒養生療程，重塑由內到外的健康和美麗。

排毒和養生，絕對緊緊相扣，要懂得為身體「大掃除」，讓五大排毒器官：肺、肝、腎、腸及皮膚，適時排毒及保持年輕，養生更事半功倍。空氣、水、食物等帶來的毒素，加上食無定時、睡眠不足，致體內不斷累積毒素，只會給排毒器官帶來更大負荷，消化系統及新陳代謝等出現問題，包括疲勞、全身痠痛、便祕、體重增加、皮膚變差等，甚至引起慢性疾病。

排毒是維護身體健康與平衡，有效預防疾病，減少脂肪囤積，延緩老化。要有效養生，排毒怎可少？而五大排毒器官中的皮膚，是抵禦細菌及病毒等入侵的第一道防線，也是人體最大的排毒器官，可藉汗水把毒素排出，但流了一身大汗，不代表排毒成功，由於毒素多存於脂肪中，所以流「油汗」才算把毒素排出。

要排「毒」汗，最少運動30分鐘，又或在濕、熱、焗的環境下，做高溫瑜伽、浸浴、抗氧排毒療程、去腫通淋巴療程、排毒焗氈等。抗氧排毒療程或去腫通淋巴療程的好處，就是只需60分鐘就可以出一身「毒」汗，是增強新陳代謝最快的方法，真正達到瘦身效果。

另一個排毒養生方法，就是刮痧。痧，是因外來邪氣或體內毒素，導致經脈阻塞及氣血凝滯而產生，中醫學有「百病皆可發痧」之說，故可以經由「放痧」，即如刮痧來治療。要刮痧有效，需配合專業溫灸儀器、通經絡精油，以及專業的經絡穴位手法，以助降火去毒，回復陰陽平衡的健康體質。

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。