大腸鏡盡早發現大腸問題及預防　一文了解程序及飲食重點

不知道大家身邊可有親友明明飲食均衡又作息正常，奈何上廁所時發現便秘又排便困難，甚至大便出血等呢？又或者體重無故下降、長期肚瀉、持續腹痛等原來這些均是疑似大腸疾病或癌症徵狀，應盡快求診，讓專業醫生評估是否需要照腸鏡作跟進。

大家可知道，大腸癌是香港癌症的第二號殺手，根據香港癌症資料統計中心的最新數字，一年大既有5千多人確診*。而定期照腸鏡有助盡早發現瘜肉等病變組織而達至預防。但不少人聽到要照腸鏡時，就會有照腸鏡辛苦嗎？有冇風險、有冇需要注意的飲食事項等疑問。

其實大腸鏡是現時最常用並直接檢查大腸的方法，透過從肛門插入一條柔軟而可彎曲的內視鏡至直腸，經乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸至盲腸部位，檢查大腸內壁有沒有異常或病變，如腫瘤、潰瘍或瘜肉等。整個流程只需約30分鐘，不過進行腸鏡前需依循醫生指示進行特定飲食，及或需停服一些藥物等，鏡後約1小時已可以嘗試進食。

照腸鏡風險高嗎？簡單而言，照腸鏡雖然是一項非常普遍且風險不高的身體檢查項目，但仍有約千份之一的機會引致併發症，如穿腸、出血、急性腸閉塞等；麻醉時亦有機會對藥物出現過敏反應。年紀大、孕婦或心肺功能太弱的人士照腸鏡前，應先諮詢專業醫生的意見。

雖說預防勝於治療，但疾病防不勝防，應該趁健康時為自己及家人準備好醫療保障。坊間有保險公司推出指定醫保，首年月費隨時平過聽歌睇戲App月費，手術住院費用全數保障**，首年保費低至5折，想了解更多及投保，可登入以下網址。

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* 資料來源：香港癌症資料統計中心， 《2019年香港十大常見癌症》，2021

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