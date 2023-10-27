2024年「郵品訂購服務」(1月至6月)

【特約報道】香港郵政的二O二四年「郵品訂購服務」(一月至六月)已經開始接受訂購！明年一月至六月期間發行的特別郵票主題豐富多樣，設計別出心裁、各具風格，必能成為集郵愛好者和大眾的珍藏。

二O二四年為歲次甲辰龍年，率先打頭陣的是明年一月發行的「歲次甲辰（龍年）」生肖郵票，一套四枚郵票及兩張郵票小型張展示形態生動的龍，配以不同的圖像元素和喜慶色彩，展現飛龍賀歲的歡騰氣氛。嵌有一枚五十元郵票的郵票小型張更是香港郵政首次發行的鐳射剪紙郵票小型張，郵票中的剪紙圖案以鐳射技術切割，刻劃出細緻的龍剪影，精美的剪紙設計加上精湛的製作技術，是迎接龍年的最佳收藏品。為增添新年喜氣，同日亦會發行「十二生肖金銀郵票小型張－瑞兔飛龍」及「十二生肖金銀郵票小型張－完全珍藏版」，慶賀新春。

另外，喜歡文化、藝術和歷史的你亦絕對不能錯過「香港館藏選粹－中外茶具選粹」、「非物質文化遺產–長洲太平清醮」及「香港法定古蹟II」這三套郵票！「香港館藏選粹－中外茶具選粹」展示茶具文物館館藏的精選中外茶具，反映中國茶文化在歷史上的發展和影響力；「非物質文化遺產–長洲太平清醮」展現島上多彩多姿的傳統風俗、民俗工藝和民間表演藝術，讓這項傳統節慶活動和民俗工藝得以傳承；「香港法定古蹟II」則讓市民認識及欣賞香港的歷史建築。

除此之外，香港郵政亦會推出「廉潔香港」特別郵票，以展現香港五十年以來肅貪倡廉的崢嶸歲月，說好香港反貪故事。

顧客由即日起可於香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）預訂以上各款郵品。凡於十一月八日（星期三）或之前預訂以上郵品，更可獲贈精美禮品及獎賞積分！

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