劉家昌宣布終止授權章立衡　甄珍千字文反擊

著名音樂人劉家昌尋日（26日）公開指前妻甄珍及仔仔章立衡（原名：劉子千）爭產，今日（27日）劉家昌再發聲明，認為劉子千已改名：「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」

佢提到喺香港用章家甄（甄珍）同次子劉子千個名成立「創音工作室」，授權創音工作室管理音樂版權，不過年前見到劉子千改名為章立衡：「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」劉家昌發文強調：「本人鄭重聲明，從今起任何公司或個人自創音工作室取得本人音樂之版權使用，未經我本人認可，皆屬違法必須立即停止。違者應負一切法律賠償責任，特此聲明。」章立衡則喺社交平台貼出一張圖，圖上寫住：「我把牛牽來了你繼續吹」，10字暗諷有人吹水，雖未發一言但諷刺味十足。

甄珍在社交網寫下千字文還擊，直斥前夫劉家昌假惺惺裝可憐，她揭露2007年在大陸投資500萬美元開設朋德酒店有限公司，委託他管理，至2011年她發現有人偽造她簽名，把董事長變更為劉家昌及他與前妻生的兒子劉繼成，而劉繼成的老婆范艾妮也成為公司財務總監、董事，自此甄珍便沒有再收到公司年報。

經過10年努力，甄珍終於拿回公司，但公司所有職員遭遺散，還留下巨額債務，後來她要報上公安才能夠會回公司的財務帳簿：「這時我才發現，從2007年我投資500萬美金建設朋德公司，到最後我拿回公司後，你把公司所有東西都賣了，甚麼都沒有留下，留給我的只有欠了你媳婦的八千萬餘萬元的債務。」她又提到最令她生氣的是，2015年-2020年公司6套別墅被賣掉，錢都不知所終。她稱：「你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。那我要問你了，你這些年賺甚麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠甚麼來收入？」她重申離婚因為有人爛賭成性，更揭露過往代還了不少賭帳：「我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？」