HUAWEI WATCH GT 4運動教室　活用功能全天候守護健康

HUAWEI WATCH GT 4 46mm及41mm分別採用八邊形設計及閃耀光環設計。(方偉堅攝)

減肥Keep Fit係女人終身事業，男人亦如是，因此即使冬天臨近，也要繼續做運動。所謂「工欲善其事，必先利其器」，運動時戴番隻智能手錶，效果自然相得益彰！華為最近推出的HUAWEI WATCH GT 4系列就啱晒「好動」一族，皆因全方位照顧運動需要，今次就教大家如何善用它！

先睇外形，它提供46mm及41mm兩個尺寸，前者採用八邊形設計，外觀特別且堅固耐用，適合男士；而後者則採用閃耀光環造型，賣相如珠寶首飾般高貴，啱晒絲打們！

想鍛煉體能，心率是很值得參考的數據。這方面HUAWEI WATCH GT 4系列搭載全新TruSeen 5.5+心率偵測技術，增加了AI學習功能，即使在低溫環境、幼小腕圍或高強度運動狀態等弱信號場景下，心率偵測器仍能正常工⁠作。另外，它也支援脈搏波房顫和早搏提示功能，配合高性能PPG感應器，可更細緻準確地識別心律失常風險，加上心率區間即會回饋，方便用戶即時調整運動強度，唔怕「操爆偈」！

秋天是跑步旺季，這方面HUAWEI WATCH GT 4系列提供100多種運動模式，其中包含20種專業運動模式，健行類就有戶外跑步、戶外步行、登山、徒步、越野跑等，相當豐富。跑者們更可配合華為運動健康App使用，藉此獲得專屬科學跑步訓練計劃，循序漸進提升狀態。

HUAWEI WATCH GT 4系列另設全新活力三環功能，在同一畫面列出活動熱量、鍛煉時長、活動時數等資訊，並將手錶和手機數據保持一致，使運動數據偵測更準確。而活力三環還可按用戶年齡、性別、體重、身高等度身訂造接近自身能力的目標，並根據執行情況對每週的運動目標作推薦更新，助用戶更有效規劃運動量。

女性對體態美特別有要求，為此HUAWEI WATCH GT 4系列首發減脂塑形App，引入飲食與運動均衡概念，支援熱量缺口展示、運動快速開始、每日飲食分析，借此就能清晰進行減脂計劃。提到女性，全新升級女性生理周期管理3.0，透過採集用戶在夜間睡眠期間的心率、體溫、呼吸率等特徵資料，智能預測女性用戶生理周期。

坊間不少智能手錶續航力太差，每天都要充電。HUAWEI WATCH GT 4系列中， 46mm續航力最長達到14天，41mm續航力最長也達到7天之久，換句話說最長兩星期都不用充電，莫說行山或馬拉松應付自如，就算載去遠行也毋須擔心！