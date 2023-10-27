密謀帶「老佛爺」愛貓去Ball　Kim即被老貓襲擊

新一集美國家族真人騷節目《卡戴珊家族》（The Kardashians） 中爆美國真人騷女王Kim Kardashian被貓襲擊！

Kim於節目中自爆之前密謀帶已故時裝大師「老佛爺」Karl Lagerfeld隻150萬美元（約1,170萬港元）身家「富貴貓」Choupette出席年度時尚界盛事Met Gala，而她更因兒子足球比賽而順道於巴黎探望牠，怎料過程卻不順利，Choupette更向她施襲，嚇到Kim花容失色！

Choupette 深得「老佛爺」寵愛，他2019年離世後在遺囑上表示留150萬美元給牠，因而被稱為全球最富有的貓。由於今年Met Gala的主題是向「老佛爺」致敬，所以Kim靈機一觸想帶「富貴貓」去Ball，片段中她與Choupette的經理人及照顧人見面，並將貓交到她的手中，她開始溫柔地摸隻貓，怎料隻貓擰開並發出聲音對Kim有敵意，之後Kim抱起牠並驚到猛叫：「請你唔好咬我。」期間隻貓更向她襲擊，即時嚇到她叫起來。最終Kim都未有如計劃帶「富貴貓」出席Met Gala。