叫齊飯腳　特選美酒佳餚等緊你

每次約朋友食飯，大家總以平靚正作宗旨，既要好食又要平，有時做搞手都好傷腦筋。好彩各式飲食優惠陸續有來，既有抵食串揚和燒肉，又可以摸住杯底慢慢飲，就連行指定日子街上都有免費點心派，想食得好，原來好容易。

限定燒肉套餐

燒得油香肉嫩的烤肉，食肉獸最愛。北海道燒肉店「燒肉火蔵KAGURA」剛於啟德開設新分店，每日限量供應未來牛稀少部位燒肉寶箱9點，以及新分店限定的未來牛壽喜燒、涮涮鍋和蒸籠等。另外，由現時至11月30日，尖沙咀分店會以優惠價推出限定供應開幕特選燒肉套餐，包括未來牛他他、肉眼上蓋肉、西冷野原燒、上牛肋肉、友三角、五日市豚腩肉、白蜆和石鍋泡菜未來牛等，逢星期一至五的歡樂時光，指定小食同樣有優惠價。

美酒伴串揚

香口食物用來佐酒一流，日本串揚過江龍「Jan Jan串揚專門店」因應8周年，於10月至11月推出串燒快閃優惠，客人以正價消費滿HK$240，便可以用$64享用8串大阪串燒或串揚（每串HK$34以下），同時間，餐廳推出網上預訂專享價惠，指定價錢可於1小時或2小時內任飲燒酌、燒酌特飲和清酒等，提升品味體驗。

繽紛夜派對

為了迎接夜繽紛，香港維港凱悅尚萃酒店CRUISE空中餐廳及酒吧不單推出全新「Sip Trip：NORTH POINT」系列雞尾酒，由現時至11月30日每晚9時起推出Beats & Bubbles優惠，客人可用優惠價在1小時內無限暢飲Prosecco氣泡酒和以氣泡酒為基調的雞尾酒，唔夠喉的話，第2小時只要加HK$1便可繼續飲，餐廳亦提供全新小食菜，用來配酒最好不過。逢星期五及六晚，會有DJ駐場，逢星期五亦有非洲鼓手的表面，最是熱鬧。

讚好送甜品

去餐廳吃飯，是打卡的最好時機。法國餐廳ÔDELICE近日推出全新菜單，包括法國田螺配辣肉腸、醃紅鯛魚、圖盧茲肉腸可麗餅、油封鴨腿意粉伴鴨肝醬汁和阿根廷安格斯牛脊肉，10月23日開始就有「野餐＠巴黎」下午茶。由現時至12月10日，客人在餐廳指定社交平台讚好，每枱食客可獲贈冧酒燒菠蘿可麗餅一客，數量有限，送完即止。餐廳亦會在指定日子推出各式餐飲優惠，想知道就要留意了。

快閃送點心

很多人朝早愛一盅兩件慢慢歎，無時間就在家叮個點心做早餐。灣仔碼頭近日推出全新的爆汁流沙包和麻辣小籠包，品牌更特意於10月指定日子、時段和地點，舉行快閃免費派發活動，品牌到時會在鰂魚涌、灣仔、觀塘、九龍灣、大圍、北角、屯門和荃灣，派發超過合共10,000包點心系列試食包，當中包括新點心和優惠卷，到時大家只要好及追蹤品牌專頁便可換領，每日數量有限，派完即止。