巨頭南瓜係乜東東？Taylor橫掃《Billboard音樂獎》20項提名稱霸

國際音樂界年度盛事、《2023年Billboard音樂獎》（BBMA）將於下月19日舉行，而各個獎項的提名名單昨日公布。今年紅到爆炸的美國天后Taylor Swift以20個獎項最多提名暫時領先。

Taylor本身已以29個獎座而成為BBMA史上獲最多獎的女歌手，她有機會挑戰共獲34獎的加拿大天王Drake而成為此頒獎禮獲最多獎的歌手。她除了與Drake爭最佳歌手之外，她亦獲最佳女歌手提名與幾位天后Beyoncé、Miley Cyrus及Olivia Rodrigo等爭獎。此外Taylor亦獲提名今年新增的最佳熱門唱作人及監製兩個幕後獎。

而今年BBMA新增了9個新獎項，包括最佳全球K-Pop歌手、最佳K-Pop巡唱、最佳K-Pop大碟及最佳全球K-Pop歌曲等。其中NewJeans、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER及TWICE等就爭奪最佳全球K-Pop歌手獎。

另方面，有藝術家Jeanette Paras趁住萬聖節即將到來將巨型南瓜作「二代創作」，製作成名為「Taylor Swiftkin」頭像南瓜，據她表示個南瓜重399磅花了超過10小時繪製而成。