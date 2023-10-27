朱智賢決定離巢冇問過謝東閔：有咩事都係自己負責

藝人朱智賢和陳思圻（Vicky）今日（27日）出席HOT TV節目《煉狗術師III》，她們皆是《2013年度香港小姐競選》候選佳麗之一，亦曾合作拍攝旅遊節目，並且先後離開無綫另覓發展，今次是她們離開無綫後首次同台合作演出，都稱見到熟人心情十分興奮。

朱智賢言與無綫的合約已經完結，現在已恢復自由身，不再受困，唯《企業強人》還未拍攝完成，仍需到深圳進行拍攝，預計12月底能完成。被問離開無綫的原因？她說：「其實冇乜特別原因，係覺得都10年啦，係時候要出去睇吓個世界，同公司亦都冇任何不愉快。（公司有冇挽留你？）都有傾，有交流。（條件唔合適？）人去到唔同階段，追求唔同嘅嘢。（未來打算？）我想試吓搞網上生意，開間關於寵物嘅店，沒辦法香港租金太貴，所以先係網上試吓水溫，再考慮開實體店最理想。」又謂決定離開無綫時並沒有詢問任何人的意見，包括男朋友謝東閔：「事業係自己嘢，外人畀唔到太多意見，就算係我父母佢哋都唔可以同我講要點做，如果你聽咗佢哋嘅意見，出咗咩事又唔可以怪責畀意見嗰個人，所以都係自己負責。」表示現在由自己親自接工作，但不排除未來如遇到合適的公司會再度簽約。

另外作為比智賢更早離巢無綫的Vicky提點「後輩」，指自己離巢後的難處：「係辛苦嘅，因為以前喺舒適圈入面，唔需要擔心任何嘢，依家就每一日都要為咗自己去打拚，以前係公司就唔需要或者冇資格，依家就需要自己計劃好，所以成長咗好多。（同前公司有冇保持聯繫？）我都仲有好多朋友係入面，呢個圈子來來去去都係個班人，所以唔排除之後有合作機會。（收入方面？）疫情嘅時候就完全冇活動，但依家逐漸地恢復，所以係OK嘅，生活得開心嘅。」