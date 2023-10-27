岩布仙尼下月再度來港唱生日歌　孖前AKB48冼迪琦玩掟壽桃包

意大利球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）2004年來港出席亞視台慶晚宴，獲主持邀請高歌生日歌，由於當日剛巧也是他的生日，故他唱出「Happy Birthday To Me」，有關短片至今仍被網友無限Loop，令他穩坐首席「Happy Birthday KOL」寶座，而識玩的他近年生日都會在社交網留言或hashtag經典金句「Happy Birthday To Me」，自抽神功深受網友喜愛。時隔19年，岩布仙尼將再來港，出席下月2日在港舉行的「包點先生」15周年慶典暨麻辣系列發布會，再唱「Happy Birthday」生日歌外，屆時又會玩掟壽桃包遊戲，重演亞視55周年台慶悶走北京觀眾，亞視藝員將壽包照掟到空空如也的觀眾席上一幕。

岩布仙尼不但在社交平台拍片出post預告再度襲港，甚至推Job都要來。他說：「因為檔期問題，我只能留港短短15小時，朝早抵港，夜晚便要走了，但已經足夠令我開心，很期待再次跟香港的球迷見面，我亦很想念香港美食，尤其中式點心，簡直是我的最愛。」當日另一嘉賓是現年24歲前女子偶像團體AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪），擁天使面孔魔鬼身材，被網友冠以「香港首席美少女」美譽，對於有機會與岩布仙尼見面，心情興奮，她說：「小時候爸爸有看他踢波，而且《律政新人王II》的養父馬國明亦出名是球迷，自小耳濡目染也喜歡足球，今次能夠跟岩布仙尼同場，與有榮焉，期待與他一齊唱『Happy Birthday 』生日歌呢！」