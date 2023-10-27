Aka自爆遇到心動的人　趙頌茹唔慣一腳踏幾船

藝人趙頌茹（阿Yu）、趙慧珊（Aka）、楊淇今日（27日）出席ViuTV戀愛真人騷《35+ LOVE》記者會，親身介紹節目內容，以及透過進行小遊戲，分享各自對戀愛的看法。現年36歲的Aka指以前年輕的時候就講求感覺，現在則較注重二人的生活方式是否適合結婚，而41歲單親媽媽的阿Yu亦認為隨着年齡增長，比較看重二人的溝通方式，不過聲稱並不想結婚。而剛過完39歲生日的楊淇則稱年輕時的她較為外向，願意嘗試新事物，但現在就更趨向於尋找終身伴侶。

該節目會為阿Yu、Aka 及楊淇三位單身女藝人物色新對象，安排與一眾特選男士配對，進行單獨約會。她們言公司很好，所有參與的男性都各有長處，令人心生仰慕，她們亦透過節目認識了許多男士，其中Aka自爆有遇到使她心動的人：「因為佢真係好體貼，會煮嘢食，又會幫我修理跌爛咗嘅鏈。」又透露拍攝完節目後，桃花運變得旺盛：「我搭飛機嘅時候，被一個法國男士問要社交平台帳號，但我嗰時係飛機上瞓到流晒口水，居然都被人搭訕，我哋之後都有約出嚟食飯。」不過本人就表示不接受遠距離戀愛。

另外，阿Yu則認為要同時與多位男性約會是十分消耗體力的事，自言太正直，不習慣一腳踏幾船：「啱啱先認識一個，溝通完大家啱啱先有話題，又要去認識下一個，有少少應付唔嚟。」Aka亦指有介紹對象給另外二人認識，但最後都變成朋友。問到是否受到上一段不愉快的婚姻影響，導致她不想結婚？阿Yu說：「太了解婚姻，覺得唔需要結婚都可以開心，依家比較鍾意自己一個人多啲，如果出現到一個人感動到我，唔排除我會動搖，但我依家就唔想結婚。」就前夫周永恒近日刑滿出獄，與劉馬車、霍哥和龍心，出席拳賽活動一事，阿Yu則說：「其他人嘅嘢我就唔答啦。」

至於楊淇則稱希望結婚，不想孤獨終老：「我係可以閃婚嘅人嚟，我有個婚姻夢，但我個人比較揀擇，我趨向於結一次婚，然後就唔會離婚。」