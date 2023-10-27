黎諾懿Man爆孭劉穎鏇攀山涉水　遊馬國尋獲世上最大的花

藝人劉穎鏇（Tiffany）為黎諾懿主持的無綫旅遊節目《隨懿深度行》任嘉賓，在馬來西亞發掘大自然美景及城中打卡熱點，首度到當地的Tiffany心情興奮，不過原本一心諗住大開「食」戒，沒料首個行程已嚇至尖叫連連，皆因諾懿為令她有個難忘的處女馬來西亞遊，早已鎖定以海拔高、景色靚見稱的金馬崙作為行程中心點，並到距離金馬崙約40公里的羅京高原、尋訪直徑可長達1米、會發出惡臭及獲封「世上最大的花」的Rafflesia。

為了登山尋花，二人需要先行徒步30分鐘，雖然Tiffany有運動底子，亦有行山習慣，但由於地勢險要、中途滿是大小不一的石頭及急流，為安全起見，諾懿孭起高大的Tiffany攀山涉水，極度Man爆，不過Tiffany卻全程大叫，又撒嬌指慘遭諾懿欺騙：「佢話好Relax！」不過當看見Rafflesia時，Tiffany卻驚喜非常。而Tiffany亦趁此行到高原農場親身體驗放羊樂，還到了集美食、購物及美景於一身的Agro Market、感受由各「色」各樣花卉拼湊出的夢幻花海，Tiffany見狀即忍不住少女心大爆發穿梭於不同打卡位瘋狂影靚相，及後，二人還登上迷你英式復古巴士遊街，期間不停揮手如同巨星出巡。