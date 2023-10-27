陳奕迅病後重啟巡唱　「鼻水不停流」落淚感謝粉絲支持

「歌神」陳奕迅病後重啟演唱會，昨晚開始一連4天在澳門舉行《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》，能保持水準，觀眾狂叫：「好正呀Eason！」唱到《今日》時全場亮起手機燈並大大聲合唱，Eason感動得落淚，要不停用手抹淚，冷靜情緒後再繼續演出。為了答謝觀眾的熱情支持，Eason講笑說：「大家今晚得到一個好像按摩3小時之後再演出鼻塞的我，大家都很熱情的支持，你們太厲害了，請接受我的掌聲，今晚我多送一首歌給你們！」果然，他送上的是尚未推出的新歌《社交恐懼癌》，由於他的最新專輯《CHIN UP!》於10月27日午夜才正式推出，故新歌在演唱會上是首次曝光，他稱：「你們是全球第一人聽到這首歌的LIVE，多謝你們，希望你們喜歡。我的新碟有八首歌，再過一會兒你們就可以在網上聽到，有機會聽原裝正版這首歌可能會更好聽，因為唱LIVE一定會有少瑕疵。」之後再全場大合唱《單車》、《十年》及《明年今日》。

演出過後，Eason坦言演出前是有壓力，擔心鼻病毒未完全康復，影響水準，「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服時都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。唱《社》時我控制不了，鼻水直流面上，不知大家見不見到，哈哈！」並表示之後會仿效林憶蓮用陰力來唱，發現用陰力唱原來也可以令歌曲更感動，直言唱到自己也感動到自己，相信觀眾會有更大感覺。

不單Eason感動落淚，不少歌迷也陪他流淚，Eason表示自己有散光看不到，因病變得脆弱，平日很少會在舞台上落淚，今次也忍不到淚如雨下。「今晚觀眾真的好好，那種支持及欣賞，讓我感受到台上台下融為一體的感覺，一個演出台上台下能融合就是一個最好的表演，最好的演出。其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍着反而會忍到病。」對於首次演繹新歌，他直言自己完全投入歌曲中，像社恐一樣，好入戲。網上歌迷就即時評論，讚嘆世上終於有一首代表到MBTI中的「I」型人的主題曲，Eason稱，「歌迷真的很厲害，這首歌當然是「I」型人主題曲，因為寫歌的林家謙明顯是「I」，而寫詞的李榮浩也是「I」，而主唱的他是「E」型，因為年長了，已經開始由「E」偏了一些去「I」。」他續稱：「如要形容這首歌最好的形容詞，我覺得就是『梁朝偉去睇My Little Airport』！哈哈。這首歌最後都是希望鼓勵「I」型人踏出恐懼。」