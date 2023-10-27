陳豪獲黃碧蓮主動獻吻　陳茵媺：It's Ok！

視帝陳豪與陳茵媺（Aimee）於台慶劇《羅密歐與祝英台》夫妻檔上陣，還齊齊上演「行走中的神槍手」，邊跑邊向目標開槍，不約而同飛躍上車大顯驚人跳躍力，被網民笑言：「畀佢兩公婆玩晒！」亦有人認為雙陳劇中愛情線愈看愈吸引，並指最大功臣是飾演社工謝姑娘的黃碧蓮。

劇中有場碧蓮為向陳豪表愛意，先後6連環出招，包括送情侶水杯、送外賣、強調單身、悉心打扮、無限冧樣及主動獻吻，其中獻吻一幕不但嚇到陳豪滿面通紅，網民亦睇到嘩嘩聲，碧蓮受訪時笑指有事先向Aimee「自首」：「我係第一次同前輩拍Kiss戲，咁我同Aimee都係加拿大女仔，所以拍呢場戲之前我都有同佢講笑話『唔好意思，我要錫你老公』佢都喺度笑，仲話『It's Ok，Go Ahead』我聽完就冇咁緊張。」更指拍攝當日Aimee亦有在場，但二人未有碰面：「大家正式開始前會傾吓咩角度拍同點打燈，所以我都好快投入到。咀阿Mo嗰吓我哋都要做好多練習。」碧蓮又分享搞笑花絮：「導演話佢唔嗌Cut我唔好停，咁我就有個Take哄到好近好近，但導演未嗌Cut，我就掂住咗阿Mo嘅鬚根，好拮，個心就係咁諗點解仲未嗌Cut嘅。」