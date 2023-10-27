無綫節目巡禮︱周嘉洛專心《愛‧回家》　江嘉敏澄清非零劇

藝人周嘉洛與江嘉敏今日（27日）在《無綫節目巡禮2024》中未見有劇集，江嘉敏在大合照中更靠邊站，問到近年備受力捧的嘉洛來年零劇，他大方表示：「係喎！一定係因為我要拍《愛‧回家》，全力拍《愛‧回家》，嚟緊都未收到通知拍新劇，不過對我嚟講好Casual。（會唔會失望？）一啲都冇，見到公司咁多好製作，非常開心，戥客戶同觀眾開心。」

至於江嘉敏澄清自己並非零劇，有份在《非常檢控觀》其中一個單元演出：「對我嚟講係一個從未接觸過嘅角色，可以話如願以償，個角色又唔可以話係壞人，而係一個有苦衷嘅女人。我要飾演一個專業人士，係心理學家，要花好多時間去準備。（咁少劇會唔會唔開心？）唔會，今年係拍得少，但我有做綜藝，拍咗一個綜藝劇《香港重案》。」

至於嘉洛的劇集《痞子無間道》未有在巡禮上播預告片，嘉洛笑言：「可能套劇已經有足夠廣告商卦，唔需要再搵廣告商，已經插針都插唔入，哈哈！（知唔知幾時播？）唔知，未收到風。（心唔心急？）急唔嚟，可能大家想搞個好成件事先播出，後期好重要。（你有好多廣告商力撐？）唔關我事，劇中好多重要嘅人，好似監製。」