無綫節目巡禮︱高海寧唔怕無劇拍　蔡思貝：貴精不貴多

藝人蔡思貝與高海寧（高Ling）今日（27日）現身節目巡禮，高Ling透露有兩劇孭飛，包括與佘詩曼合作的《新聞女王》與《飛常日誌》均快將推出，問她會否擔心之後無劇？她笑言：「之後再拍，唔停咁拍。」又謂對有阿佘坐鎮的《新》劇有信心：「阿佘嘅演繹真係不得了，個氣場會令人窒一窒，又穩又準，要向佢學習。」

至於蔡思貝雖然只有一套《飛行日誌》，她認為貴精不貴多，又不擔心飛行題材跟之前的劇集相似，高Ling補充：「之前係講空姐同機師，我哋呢套講機管局同航空公司。」思貝稱拍攝工作場口時專業，拍攝休息場口則笑到流眼淚，大家相處好開心。問是否現場靚仔多而開心？高Ling笑指：「我對面嗰個係洪永城，佢個角色好得意，好暖男又有少少佢嘅風格，流露喜劇細胞。」另外，對於視后寶座，思貝在《你好，我的大夫》中大獲好評，她謙稱：「多人鍾意呢套劇已經好開心，我反而好期待阿佘套劇。（你同佢拗手瓜？）唔係拗手瓜，係錫佢面珠墩。（睇好佢視后？）因為佢好耐冇拍劇，佢出現一定會嘩一聲，覺得佢好有機會攞視后，而且套劇咁有發揮。」