周潤發自覺慚愧避開姜濤　湯唯笑老公似一舊木

影帝周潤發、湯唯、人氣男團MIRROR成員姜濤、楊偲泳及蔡思韵等今日（27日）現身中環出席珠寶活動，吸引大批市民圍觀，當中包括超過200姜糖（粉絲暱稱），有市民和粉絲更走到高處花槽打算拍攝巨星和偶像，情況墟冚。大會將現場打造成影展般的紅地氈慶典，當周潤發偕同太太陳薈蓮雙雙現身紅地氈時，現場「姜糖」也為之興奮尖叫，發哥亦有向她們方向揮手，而於訪問後，發哥又主動走近姜糖玩自拍，毫無架子，逗得姜糖再次興奮尖叫。

久未出席公開活動的湯唯，佩戴過千萬首飾登場，她表示喜愛簡潔的首飾：「一粒過，簡單設計易襯衫。」她直言平日佩戴最多就是老公送的首飾，又笑指老公當年以「一舊木」向她求愛：「叫我做佢女朋友嗰陣送咗嚿沉香畀我。」問到何時再接拍電影？她表示在等一個令她「心動」的劇本，坦言劇本行先，若遇到令她心動的劇本，導演又覺得她合適的話，演那種類型也不是問題，問她若再演如《色，戒》中的大膽角色？她「嘩！」了一聲，表示要看劇本而定。另現時在內地生活的她，表示想到中環海濱逛逛，亦很想吃港式雲吞麵等美食：「依家已經流晒口水。」

至於發哥一見擔任司儀的鄭裕玲（Do姐）即來個自拍。當Do姐問到他縱橫影壇50年帶給了他甚麼？發哥說：「財富、名利、知識同人生觀，演每個角色就好似過咗一生，50個角色就有50個人生，輪迴50次。」他表示除了多了歷練，也多了觀眾朋友，他望向姜糖們站在的廣場位置搞笑說：「廣場好多人睇我，但唔係姓周，係姓姜。我都演過姜子牙。」他笑指現場全部舉姜字燈牌並無周牌，提到他也令姜糖尖叫很有魅力，他笑謂：「一早畀晒錢。」他表示沒見過姜濤，當得知他會出現便笑謂：「我要避一避佢，電車又有佢個樣，我走都走唔切。（可能姜濤想見你？）見到佢我會慚愧。」非常風趣。問到可會與湯唯合作拍戲？他指不知道對方老公會否找他到韓國拍戲，笑言待會要與她商量一下，他指湯唯有給他看女兒相片，大讚囡囡像媽咪般靚女。

姜濤壓軸現身令現場200「姜糖」（粉絲䁥稱）瘋狂尖叫，姜濤表示心情有少許緊張，因為好想見到周潤發（發哥），他說：「「因為我哋全家人都好鍾意睇發哥嘅戲，由細睇到大，最鍾意睇《賭神》、《英雄本色》和《精裝追女仔》，我阿爸成日扮發哥，扮發哥發嬲嘅時候，氣場都好似。」問到會想跟周潤發合作，他表示可以見到對方盧山真面目已好開心，作為後輩每個前輩都好希望合作。

早前他的偶像羅志祥（小豬）出甫講明不預姜濤做嘉賓？他稱早在一兩個月前已經跟小豬聯絡，但因為時間撞正MIRROR演唱會綵排：「冇辦法，多謝佢諒解，今次去唔到，有少少可惜。（會去睇？）MIRROR演唱會好密集式綵排，應該去唔到喇！（有傳MIRROR五周年在主題公園的包場門票滯銷？）都知道呢件事，有啲嘢唔係我哋控制，總之會努力做，對得住入場粉絲。（因為門票太貴？）係公司決定。」

早前他網上公布有朋友一事，惹來網民熱烈討論，他解釋「女朋友」其實是拍廣告的小模特兒，表示好喜歡這女孩，才講笑問可否做他女朋友，指小女孩有應承，不過對於做成誤會及困擾，他要講不好意思。至於另有傳他的「真命天女」其實是台灣藝人林思廷（Tammy），他表示：「都預咗傳緋聞。（佢係你鍾意類型？）唔答呢啲問題。」並澄清現在無女友，揀女友最緊要合眼緣，並沒有擇偶條件，問到日後不會再出甫講女友？他笑言：「唔會喇！引起咁大回響和誤會，唔再貪玩喇！」