黃心穎泥鯭舉行戶外婚禮　低胸婚紗晒巨型婚戒

藝人黃心穎與RubberBand的鼓手黎萬宏（泥鯭）今（27號）結婚，並於元朗舉行戶外婚宴，黃心穎穿上Deep V吊帶喱士拖尾婚紗，與穿上白色西裝的泥鯭可謂襯到絕，戴上鴿子蛋鑽戒的心穎，蹺實新郎哥泥鯭與傳媒見面，兩人簡單表示：「多謝。」未有受訪。

婚禮上，一對新人向台下賓客互相分享和跳舞，更在賓客前咀嘴數次兼一度感觸落淚。泥鯭在台上發表愛的宣言答謝太太黃心穎，他表示：「多謝你，一直做我個樹窿，陪我傾心事，又令到我每次返到屋企都有人陪。」早前有傳黃心穎「雙喜臨門」，而婚宴上賓客亦相當識做未有向一對新人「隊酒」，泥鯭更會程拖實太太，相當謹慎。

婚禮現場搭建了多個白色帳篷，並有Live band演奏，大約晚上７時許，樂隊RubberBand成員6號、樂隊Mr.鼓手Tom以及火火等陸續到達，火火被問到有甚麼祝福給一對新人，他笑言：「玩得開心啲！」而6號則祝福二人：「百年好合，永結同心」，至於賀禮則會送上現金，夠晒實際，談到一對新人保密功夫做得好，6號則笑言：「泥鯭係想低調，我哋做兄弟咪幫佢去成。」由於一對新人想低調結婚，婚禮現場守衛森嚴，每位賓客都需要出示邀請函才能入內，亦因婚宴舉行地點在元朗，故他們都有安排旅遊巴士送，認真窩心！

黃心穎、泥鯭今年8月被發現入紙排期註冊結婚，有指是「雙喜臨門」，黃心穎回覆記者時亦以「我倆」來形容她與泥鯭：「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝！」，之後，她再於社交平台留言：「Rainbow on my elbow. No one luckier than me.」指沒人比她更幸運，可見與泥鯭愛得非常甜蜜。

另外，黃心穎前度馬國明出席活動時亦有送上祝福：「祝佢白頭到老，甜甜蜜蜜！」表現相當大方。