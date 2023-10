黃心穎泥鯭舉行戶外婚禮　低胸婚紗晒巨型婚戒

藝人黃心穎與RubberBand的鼓手黎萬宏(泥鯭)今(27號)結婚,並於元朗舉行戶外婚宴,黃心穎穿上Deep V吊帶喱士拖尾婚紗,與穿上白色西裝的泥鯭可謂襯到絕,戴上鴿子蛋鑽戒的心穎,蹺實新郎哥泥鯭與傳媒見面,兩人簡單表示:「多謝。」未有受訪。

婚禮上,一對新人向台下賓客互相分享和跳舞,更在賓客前咀嘴數次兼一度感觸落淚。泥鯭在台上發表愛的宣言答謝太太黃心穎,他表示:「多謝你,一直做我個樹窿,陪我傾心事,又令到我每次返到屋企都有人陪。」早前有傳黃心穎「雙喜臨門」,而婚宴上賓客亦相當識做未有向一對新人「隊酒」,泥鯭更會程拖實太太,相當謹慎。

婚禮現場搭建了多個白色帳篷,並有Live band演奏,大約晚上7時許,樂隊RubberBand成員6號、樂隊Mr.鼓手Tom以及火火等陸續到達,火火被問到有甚麼祝福給一對新人,他笑言:「玩得開心啲!」而6號則祝福二人:「百年好合,永結同心」,至於賀禮則會送上現金,夠晒實際,談到一對新人保密功夫做得好,6號則笑言:「泥鯭係想低調,我哋做兄弟咪幫佢去成。」由於一對新人想低調結婚,婚禮現場守衛森嚴,每位賓客都需要出示邀請函才能入內,亦因婚宴舉行地點在元朗,故他們都有安排旅遊巴士送,認真窩心!

黃心穎、泥鯭今年8月被發現入紙排期註冊結婚,有指是「雙喜臨門」,黃心穎回覆記者時亦以「我倆」來形容她與泥鯭:「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝!」,之後,她再於社交平台留言:「Rainbow on my elbow. No one luckier than me.」指沒人比她更幸運,可見與泥鯭愛得非常甜蜜。

另外,黃心穎前度馬國明出席活動時亦有送上祝福:「祝佢白頭到老,甜甜蜜蜜!」表現相當大方。