新女團Spiral正式出道　勁歌熱舞展實力

新進女子跳唱組合Spiral成員包括李濰靜（Marvia）、何思澄（SzeChing）、曾祉婷 （Meme）及李婉君 （Wendy），今日（27日）佢哋出席出道發布會，宣布今日係佢哋正式出道嘅第一日。喺發布會上，佢哋即場表演咗組合嘅第一首歌《Spiral》，之後又分享咗佢哋拍攝MV嘅幕後花絮，原來拍攝當日適逢黑雨及9號風球，導致佢哋全部都返唔到屋企，要喺公司過夜，可謂難關重重，但好彩最後都順利完成。隨後佢哋更喺活動上獲得公司贈送嘅環遊世界經濟艙機票，鼓勵佢哋繼續努力奮鬥。

佢哋笑稱喺組團之前大家都係互不相識，但一見面之後就好快熟落：「我哋大概啱啱識咗3個月，不過我哋都好friend，因為大家有共同興趣，都好鍾意跳舞唱歌同埋扮靚，平時私底下亦都會約出嚟行街。」SzeChing則透露自己曾到韓國做練習生，原本係希望可以喺韓國出道，但可惜競爭對手都太強勁，最終佢未能入圍，因此格外珍惜今次可以喺香港出道嘅機會。

談及喺出道前，有冇參與其他活動或工作，Marvia透露自己曾經參與過電影拍攝，但該電影未正式上映，而Meme則有廣告拍攝嘅經驗。另外Meme及Wendy依家仲係學生，要事業、學業兩兼顧，佢哋表示雖然辛苦有壓力，但機會難得，就算幾辛苦都會堅持落去。