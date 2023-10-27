MIRROR三子寓工作於娛樂　Ian直言練足3個鐘都未覺攰

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）及楊樂文（Lokman）有份演出嘅ViuTV原創劇《冰上火花》，係講述一班冰球運動員嘅成長故事，三人皆表示係首次接觸冰球，直言有挑戰性之餘，亦十分好玩！為咗應付拍攝，佢哋事前都有接受兩個月訓練，Ian就透露：「由零開始一次過學哂溜冰同冰球，好彩有運動底子幫到我，喺訓練個陣冇咁易攰。試過有次自己3個鐘無間斷咁練，都仲未覺得攰。我自己本身都係好鍾意學新嘢，當全神貫注去學一樣新嘢嘅時候，會好有成功感。可以寓工作於娛樂係一件好開心嘅事嚟。」Lokman則笑指今次嘅壓力唔係喺體能上，而係技術層面：「因為真係要落工夫先做到，我哋上咗冰面嘅話，就變咗唔識行路。唔識行路就好多嘢都做唔到。」

被問到有冇興趣組明星冰球隊，AK坦言：「如果可以原班人馬抽到時間打番一兩場就好，因為都唔想荒廢咗呢個技能。一班人得閒約下就會有動力啲去打。」Lokman亦興奮表示：「成班人着哂Gear一齊行出去，幾勁！型呀!」二人笑指因進步較慢，結果被同劇演員「挑機」：「佢哋成日走過嚟，喺我哋面前做啲特別動作，例如特登剎停刨啲冰俾我哋，又不停係我哋前面兜圈。」被問到邊個最調皮?AK直指係黃溢濠，Lokman則笑言係Ian。