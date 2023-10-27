AV戰鬥機　床上火力猛

日本AV界有好多女優好似戰鬥機咁火力強勁，水川菫同美乃雀就係最佳人辦。（互聯網）

最近中東一帶戰雲密布，除咗出動到地面戰鬥部隊，仲有戰鬥機四圍飛！而喺日本AV界亦有好多女優好似戰鬥機咁火力強勁，今日就搵來水川菫同美乃雀兩位女優比併一下，睇吓佢哋邊個戰鬥力勁啲啦！

單挑洋槍

近年有位來自美國四仔界嘅過江龍君臨日本AV界，佢就係樣子甜美又身材火辣嘅Melody Marks喇！咁日本同外國四仔界係咪只有單方面「交流」呢？絕對唔係！因為最近有位AV女優成功殺入英國四仔界，邊位咁厲害？佢就係水川菫喇！

今年29歲嘅佢，水川菫艷麗迷人又帶點冷酷風韻，再睇埋佢副偈，體態婀娜而帶健美感，配埋一身古銅膚色，一睇就知佢係戰鬥格充滿力量同韌性，喺床上所向披靡，冇幾多個男人可以征服到佢喇！水川菫喺2016年出道，之後佢好快就掌握到癡女演出嘅精髓，配合埋凌厲嘅騎乘功夫，令唔少男優俯首稱臣！不過菫妹實力幾強勁都好，亦曾經一度因為人氣下滑而淪落拍四仔，而亦因為咁，所以最近被英國四仔廠睇中搵佢演出，阿妹亦完全唔介意，一於越洋過江大戰洋槍，成為少數能夠衝出日本嘅AV女優！

水川蓳

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：33C-23-34

健美尤物

水川蓳呢位姊系癡女實力非凡，不過AV界仲有好多癡女可以同佢匹敵，美乃雀就係其中一位喇！今年27歲嘅佢，擁有具勾魂攝魄嘅迷人美貌，亦帶幾分高傲冷艷，同一代日劇女王江角真紀子有幾分相似！不過美乃雀嘅身材凹凸有致，弗得嚟帶健美感，心口對G奶飽滿堅挺，係就係唔多似係天然巨乳，然而視覺效果唔錯，加上表演胸夾場面特別精彩，大家都應該收貨有餘喇！

美乃雀喺2019年以「謎之女郎」身份拍攝裸體寫真，憑住驕人身材以及神秘嘅背景，成功吸引廣大觀眾注意，令佢正式宣布成為AV廠FALENO專屬女優嘅消息，更加具震撼性。而雀妹本身係營養師，亦擅長田徑及瑜伽運動，所以身材如此健美，同時亦令佢喺床上演出當中，將充滿力量嘅動作表演畀大家欣賞，夠晒精彩悅目！

美乃雀

年齡：27歲

身高：5呎6吋

三圍：37D-24-35

第1回合

鬥身材

水川菫肉地結實又夠弗，身材的確係屬於不折不扣嘅戰鬥格！不過美乃雀擁有D Cup巨乳，上圍更豐滿，令身材更添火辣，加埋35吋渾圓美股，展現出S形線條美。

第2回合

鬥狂野

美乃雀嘅癡女風格相當出眾，喺床上動作快慢有序，而且能夠以一敵眾。至於水川菫嘅癡態更加厲害，動作有速度又有勁度，床上風格夠狠夠狂野！

第3回合

鬥技巧

水川菫對於各種調情技巧同體位表演都相當卓越，特別係騎乘功夫夠快夠靈活，然而美乃雀都唔弱，騎乘技巧亦熟練且動作優美，懂得刺激男優嘅敏感點，令對方長期徘徊於洩與不洩嘅狀態。

兩女表現高水準

水川菫名美乃雀兩個都冷艷迷人，而且仲擁有健美且充滿精力嘅胴體，床上演出夠拚搏又顯得出高水準，就好似兩架同一級別嘅戰鬥機一樣，真係難分高下呀！