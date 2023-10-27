西部「峰」情　狂野盡興

我哋玩起上嚟好狂野㗎！（互聯網）

美國嘅西部風情懷舊得嚟又有味道，而四仔界亦有唔少以西部「峰」情為主題嘅作品，唔單止鹹味濃，而且激情指數又高，加上身材奇峰凸出嘅脫星夠風騷，真係令人睇極都唔厭呀！

自導自演

喺萬里無人嘅郊外，伴隨住西部獨有嘅粗獷氣息，令人好想嚟番場火辣野戰！呢套由Adam & Eve推出嘅《Redemption》，就係以西部情懷加野戰為主題，同時係天后級脫星Stormy Daniels首套自導自演嘅作品，如果你係佢嘅粉絲，冇理由唔撐！為咗令呢套處女執導作更有睇頭，更搵嚟Laney Grey、Aiden Ashley及Allie Adams等3位人氣十足嘅青春脫星參演，務求帶畀觀眾最強嘅官能刺激。

經典回味

如果鍾意昔日嘅美國西部風情，呢套由Western Visuals出品嘅《Classic Skinny Chicks》，相信可以滿足大家嘅懷舊感覺。如果有留意開呢間片廠所出品嘅四仔，都知佢專門推出懷舊作品，而呢套新作不但以西部風情為主題，更收錄咗多位殿堂級脫星以前演出過嘅西部牛女作品，本嚟已經值得回味，而片廠更為呢啲舊片修復變高清，仲特意喺聲效上進行加工，從視覺到聽覺為四仔迷帶嚟回味無窮嘅官能體驗。

碟評

作為美國特色嘅西部題材，四仔片廠自然唔會錯過，而從今次推介嘅兩套作品中嚟睇，既有青春嬌娃，亦有玩懷舊風情，只係講到最有賣點嘅，卻莫過於Stormy Daniels首次執導嘅《Redemption》，究竟佢執導功力如何？大家不妨落足眼力！