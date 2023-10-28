星玄︱楊紫瓊冇諗過做演員　竟然想做奧運選手？

今日係10月28日，幸運星係獅子座，你哋運氣勝人一籌，學識感恩知足，心情會更靚。61歲嘅楊紫瓊就係獅子座，今年佢真係喜事重重，唔單止年初憑《奇異女俠玩救宇宙》，拎咗奧斯卡「最佳女主角」，之後同相差17歲嘅法國富豪男友，喺瑞士低調結婚，結束19年愛情長跑。近排又再傳嚟好消息，早排喺印度孟買召開國際奧委會（IOC）大會，更被選為國際奧委會新任委員，撈埋體育界，唔講唔知原來佢後生嗰陣，曾經係壁球運動員，仲拎過馬來西亞青少年壁球冠軍添，佢話從來冇夢想過成為一名演員，小時候嘅佢一直夢想成為奧運選手，今日你運氣咁好，唔知仲有咩驚喜帶畀大家呢。

今日亦都係農曆九月十四，宜捕捉、田獵，最旺生肖係馬，係聯誼會友嘅好日子，約埋三五知己聚一聚啦。蔡思貝就係屬馬，前排佢就喺公仔箱雙線齊發，先有自己主持嘅旅遊節目《貝遊歐洲》，同步仲有劇集《你好，我的大夫》，可能題材夠新鮮，劇集反應仲幾好添，一開播收視高開，劇入面思貝就飾演中醫，同固執嘅何廣沛係一對，不過思貝就話現實中接受唔到固執男友，因為好難溝通，所以依家都係專注工作、專注單身，真係勁搞笑呀，專注單身唔緊要，不過都要抽時間約朋友Relax一吓，不如就揀今日啦。