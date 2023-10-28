【是日通勝】

農曆九月十四

癸卯年 壬戌月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：捕捉、田獵

忌：除靈、成服、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、15、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業運強，能在職場上佔先機，毋懼競爭。

金牛座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

雙子座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

巨蟹座：判斷力不太好，易因小失大，理財要審慎。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

處女座：財運稍遜，做人不能自私，要多為人設想。

天秤座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

天蠍座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

人馬座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

山羊座：財運欠佳，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

水瓶座：對伴侶的要求別太苛求，應多點體諒包容。

雙魚座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 人緣旺

（跌）牛 多阻滯

鼠：受傷風險極高，謹記小心駛得萬年船！

牛：是日沖煞，生活多阻滯，須保持冷靜。

虎：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

兔：人緣佳，在交際場合的表現大獲好評。

龍：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

蛇：抽空陪家人出外玩，可感受親情溫暖。

馬：聯誼會友好日子，約三五好友聚一聚吧！

羊：有望在職場上出風頭，切忌得意忘形。

猴：單身者多出外活動，容易邂逅有緣人。

雞：精明能幹，觀察力強，有利事業發展。

狗：知識就是力量，趁周末讀一本好書吧！

豬：身上有滿滿的正能量，別人願意親近。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

神秘的天蠍座

10月24日，太陽進入天蠍座，接下來這個天蠍月就來天蠍座系列的文章了。

天蠍座的內心深處充滿了神秘和堅定的力量，非常獨立和自信的人，對於達成目標會全力以赴，具有敏銳的洞察力和直覺，能夠深刻地了解他人的內心和動機，使他們成為出色的觀察者和分析師。

他們善於發現問題的本質和解決困難的方法，能夠迅速找到解決方案並採取行動，對於研究和探索也非常有興趣，喜歡深入了解事物的本質。

天蠍座也有着強烈的情感和豐富的內心世界，對愛情和友情都非常投入。對於深度和真實的連接有着強烈渴望，並願意為此付出努力。他們對於愛情的追求非常熱烈，常常會為了愛而犧牲自己，並且喜歡與情人營造浪漫氛圍。然而正因為太在乎了，他們面臨着情感的波動和挑戰，也對他們的情感有沉重打擊。

他們另一個特性是非常有魅力和吸引力，天生自帶一種神秘氛圍，常常能夠吸引他人的注意。他們的外表可能看起來冷酷或保守，但內心充滿激情和渴望。他們善於控制自己的情感，看似是個大冰山，但內裏是火山呢，也可能在某些情況下表現出強烈的情緒。

然而，天蠍座可能過於猜疑和嫉妒，對於信任和安全感有着極高要求，可能會對身邊的人持有不信任態度。因為缺乏安全感，天蠍座有時會表現出控制和報復行為。他們會對自己和他人有着高度的控制欲，並且傾向於懲罰那些做出不符合他們期望的人。