爆操女神︱32D鄧洢玲浸溫泉遮唔晒　性感演繹Hit爆健身操

呢幾日唔少人，趁着天氣好，捉緊夏天嘅尾巴去沙灘玩水，穿比堅尼曬太陽同打卡影靚相。不過靚相嘅前提，當然係有Fit到爆嘅好身材，但有時難免食太多，搞到肚腩仔出晒嚟，連樣靚身材正嘅沈靖喬（Ching Q），都有呢方面嘅煩惱，但今次佢就有運行，有星級導師鄧洢玲（阿旦）教路，親授Ching Q簡單3招快速燒脂，唔使出門喺屋企都可以輕鬆做到！

阿旦先教零基礎嘅動作抬腿踢臀，觀眾首先雙腳原地企好，再將一隻腳向後踢至臀部，並以另一隻腳重複此動作，練習期間可以加入跳躍動作，令訓練更順暢。此動作可加快練習者嘅心率，達致燒脂嘅效果！

阿旦教嘅第二個動作就係，有做開運動嘅人都會做嘅深蹲。一開始將雙腳站至與盆骨同闊，再慢慢踎低到大腿與地面呈水準，要留意膝頭唔好超過腳尖太多，最後用四頭肌發力將自己企直。

最後一個阿旦所教嘅動作，就係屈膝禮弓步（Curtsy Lunge），雙腳原地企好，將右腳向後踏至左小腿後，右腳然後曲膝，再另一隻腳重複訓練即可！

鄧洢玲（阿旦）服裝：Too Chill For Yoga

沈靖喬（Ching Q）服裝：Adidas