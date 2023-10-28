巡唱重新發行歌曲狂吸金！Taylor Swift殺入10億美元富豪之列

33歲美國流行音樂天后Taylor Swift今年繼續爆紅，「彭博社」近日報道指入行17年的Taylor已正式打入10億美元（約78億港元）身家富豪行列。

據知Taylor目前的身家高達11億美元（約86億港元），她的收入來自巡唱、唱片版稅等。Taylor的53場北美巡迴演唱會《Eras Tour》大受歡迎，成為史上最高銷量的巡唱。預計單是巡唱門票及副產品銷量就為她帶來3.7億美元（約28.8億港元）。

至於歌曲版稅就為她帶來8,000萬美元（約6.2億港元）收入，此外，音樂串流的收入亦為她帶來1.2億美元（約9.4億港元）可觀收入。她的收入來源除了來自音樂之外，由於她在紐約、洛杉磯、納什維爾及羅德島都分別有物業，絕對發得有道理！

Taylor Swift身家暴漲之外，美國另一天后Rihanna近日亦被爆簽下3億港元合約下年舉行跨年世界巡迴演唱會及推出兩張專輯，正式回歸樂壇！已有多年沒有推出唱片的Rihanna，憑美妝及內衣品牌而坐擁133億港元身家，成為不少年輕女性的企業家。