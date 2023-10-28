亞姐范莎莎選美選上癮　代表香港出戰《歐洲小姐》

2019年亞姐季軍兼最上鏡小姐范莎莎，熱愛選美活動，曾先後3次報名參加香港小姐競選都落第，其後轉戰亞姐奪雙料季軍，令她挽回自信。2021年她代表香港出戰《世界華人美后》，原本今年她會代表香港再參加另一個《地球小姐》選舉，唯因為5呎4吋身高，未能符合最低門欄而告吹，以為選美史告一段落，誰知近日她再再宣布要選美了，將代表香港赴意大利參加《歐洲小姐國際版2023》選美盛會。

范莎莎笑稱對上一次《世界華人美后》選美只限網上舉行，與今次《歐洲小姐》不同，可以親自到意大利跟其他佳麗見面。雖然名為歐洲小姐，但知道入圍名單中亦有日本代表，共有60個地區及國家女仔參加。對於她的「選美馬拉松」沒到終點，她笑稱：「今次好膽粗粗，大會邀請我就參加，無準備，好癲！今次真係要飛去意大利，同其他外國佳麗碰頭，要同可能高我兩個頭、及身材好我好多嘅外國佳麗比併，好期待，能夠代表香港出戰幾有意義。（之前Miss Earth唔合資格告吹？）係，我仲準備晒愛護地球及環保概念，點知身高有要求，最後去唔到，咁啱國際小姐嘅大會邀請我，我呢個小豆丁順勢當去旅行囉！」