蔡穎恩林皓霆趣談貼地時尚　互補長短

模特兒出身的藝人蔡穎恩（Evelyn）對時裝、扮靚一向甚有心得，早前更與時裝達人林皓霆（Charles）齊齊殺入KOL界，大搞網上時裝節目《衫P》，兩人日前受訪，Evelyn笑指兩人為了「做好呢個Job」，齊齊做「阿四」，由約嘉賓、幫嘉賓設計造型以及搵衫借衫，都一手包辦，滿足感爆晒燈！

做事「愛中庸」的Evelyn與性格屬「急先鋒」的Charles今次合作，一凹一凸，產生非常好的化學作用，兩人均為時尚達人，問他們覺得圈中有誰是他們眼中的「時尚王」？Evelyn笑言：「我覺得梁朝偉對衣着好講究，會精心挑選，低調得嚟又會令人有深刻印象，細節位好講究，好型！」至於Charles則覺得黃偉文可以駕馭很多超高難度的服裝，每次出現都會令人帶來無驚喜，令他十分佩服。

嘉賓方面，由陳嘉寶（Anjaylia）、黃文慧、岑珈其以及七仙羽等各類型藝人都有，Evelyn指很希望透過嘉賓們帶出一個訊息，便是時裝不必用錢堆砌，可以跟大家很貼近：「其實時裝唔係一件遙不可及嘅事，好似我哋其中一位嘉賓Anjaylia咁，為咗配合節目Y2K嘅主題，佢就靜雞雞用咗囡囡嘅髮夾嚟配搭，十幾蚊已經有好多好靚嘅選擇，所以，Fashion可以好生活化，唔使用大量金錢。」

Charles亦指Fashion沒有年齡限制，好似現年73歲的黃文慧，就是一位熱愛時尚的好前輩：「佢好Fashion，有好多私人珍藏，亦同我哋一樣有唔少買咗但又未着過嘅靚衫，真係睇到我哋目不暇給，好犀利！節目中，我哋同嘉賓仲會從時裝出發，講一啲相關嘅故事以及背後嘅意義，等大家更了解嘉賓嘅另一面。」

場地提供：香港康得思酒店

服裝：Sandro(蔡穎恩)、Loewe(林皓霆)