韓星都愛染　秋冬顯白流行髮色

踏入10月，不知不覺已經感受到幾分涼意，是時候換換髮色，以全新造型迎接今個秋冬。以下為大家整理了5款韓國最流行的秋冬顯白髮色，現在就來參考一下女星們的髮色範本吧。

黑茶色

黑茶色帶點神秘沉穩的氣質，透過融合暖茶色，柔和原本深黑色的頭髮，營造出一種高雅氛圍，在燈光下才能看清楚微微的棕色調，非常適合第一次染頭髮不想太高調，或者不想漂頭髮的女孩，也是個顯白的好選擇。

白金色

如果想漂頭髮但又無從入手的女孩，就可以參考Blackpink的Rosé的髮色，以乾淨無暇的白金色，為秋冬增添冰冷氣息，讓女孩更添一層透明感。雖然白金色看似很難駕馭，但其實是非常適合亞洲人，也顯高貴感。惟漂染後需注意保養頭髮，以及平日在服飾上多加心思提高氣色。

蜂蜜棕色

蜂蜜棕色較適合看來溫婉文雅的女孩，同樣適合不喜歡漂髮但有希望有點改變的女孩，蜂蜜棕色帶點溫柔明亮感，不同長度的頭髮都能為造型自帶典雅溫柔效果，是一個很耐看且適合各種膚色的髮色，看起來也相當顯白。

莓果色

低調神秘的莓果色能展現個人獨特魅力，雖然髮色不明顯，但隨着光線的反射能映照出隱約的紫紅莓果醬色澤，增加甜美柔和質感，亦不用擔心紫色調太重會顯老氣，適合走低調型格路線的女孩。

焦糖楓葉色

明亮鮮艷的焦糖楓葉色以橘色底色，融入暖色系的棕調，亦適合亞洲人偏黃的膚色，可以給人眼前一亮的感覺，成為秋冬季節中的一抹暖陽。如果想嘗試特別髮色的女孩也可以大膽挑戰一下，絕對是會令你驚艷的髮色。