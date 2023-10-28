月尾狂歡　萬聖節嘩鬼開P

10月尾接近萬聖節，大家會否發覺街外變得陰森恐怖？不少餐廳更把握機會，於周末大搞主題派對，邀請大家鬼聲鬼氣去開Party，在DJ打碟或詭異音樂下，飲番杯特調的主題雞尾酒，狂歡解壓。

高空嘩鬼餐

來到10月，銅鑼灣柏寧酒店的酒吧餐廳SKYE Roofbar & Dining有相當多主食美食，如在10月有頂級新鮮法國藍青口套餐，10月24日至11月5日會提供時令的白松露晚宴，除此之外，餐廳於10月27日至31日特別準備萬聖節嘩鬼雞尾酒套餐，小魔怪彩叔中是魔鬼鮮蝦酥皮棒配辣味番茄醬，甜品有怪誕RIP朱古力慕斯和新鮮覆盆子等。套餐還附有用花生醬威士忌加白可可利口酒等調配的Igor，以及用伏特加、辣醬和南瓜蓉等製作的Goblin，讓客人邊吃邊體驗恐怖氣氛。

熱情拉丁之夜

開Party，除了美酒，還要勁歌熱舞，中環日系巴西現代風餐廳在10月27日晚9時至12時會有萬聖節無限任飲優惠，提供無限暢飲紅白餐酒及啤酒，10月28日晚上9時半至凌晨1時則有Tentación拉丁派對，駐場DJ會播起強勁節拍的音樂加添氣氛，自問是「舞」林高手，千萬別錯過。客人於派對上以搞鬼裝扮出席，可角逐服飾大獎，得獎者有機會贏取雙人周末早午餐。

由朝玩到晚

在萬聖節，日光日白都會有鬼出沒，中環日式秘魯餐廳ICHU於現時至10月31日推出3款萬聖節創意雞尾酒，Tezca在以Pisco、迷迭香和檸檬等調配，Almada有黑冧酒、杏仁糖漿、柑橘酒加薑啤泡泡，再配朱古力血漿作裝飾，血紅色的Popoca，以煙熏梅斯卡爾酒、肉桂、紅酒、奶油蛋白和酸橙汁調製而成。10月28日餐廳有不同的Momia Azteca萬聖節活動，包括2小時Free Flow早午餐、萬聖節晚餐限定品嘗菜單和萬聖節派對，真正可以由早玩到晚。

鬼魅噩夢

晚上最怕噩夢連連無覺好瞓，中環沉浸式特色雞尾酒吧Maggie Choo's會在10月31日晚舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動，當晚會以懷舊瓷器噩夢作為主題，經過裝扮的參加者可加入鬼魅行列，自選主題雞尾酒，Porcelain以椰子氈酒、混合Curaçao甜酒及白苦艾甜酒調配，Picante則有石榴糖漿、蘋果汁和伏特加等，Black Plague則有Tajin調味料、龍舌蘭酒和菠蘿等。大家邊飲欣賞全新鬼魅服裝舞蹈、現場DJ演奏、空中雜技及柔身術表演，隨時沉醉於詭秘的噩夢之中。

亡靈節食Taco

中國有盂蘭節、西方有萬聖節，墨西哥則有亡靈節，在這個節日，當地人會布置家居，和親人一起緬懷先人，同時慶祝生存。上環墨西哥餐廳 Te Quiero Mucho因應節日，於11月3日晚上6時推出2小時無限任食Taco，當中包括有烤肉眼、炸魚、炸蚱蜢及3款素食口味選擇，加指定價錢可配2小時無限暢飲套餐。11月4日則有節日限定小食亡靈麵包，麵包以雞蛋、牛奶和麵粉製作，表面灑沙糖，配合用墨西哥調配的Ojo Rojo，別有一番感受。

粉紅派對

唔想化惡鬼妝又想保持鬼火咁靚去玩，可以揀選灣仔素食餐廳JAJA開粉紅魔派對，餐廳除推出魔芝士手指條、失樂園薄餅和萬聖毒蘋果等主題美食，更於10月28日晚上推出的Pink-O-Ween晚宴派對，4道菜有長生不「腦」沙律、殺人狂肉丸和南瓜湯，主菜有 失樂園薄餅、瘋狂肉漿寬條麵、怪誕南瓜飯和怪獸漢堡選擇，最開心是包括3小時無限暢飲選飲料及怪誕自助甜品區。當晚會有rick-or-Treat大派糖果、星級塔羅牌占卜、特色萬聖節臉部彩繪和DIY 史萊姆工作坊等，獲選最佳服飾大獎可獲餐飲禮券。