捲入吸毒案後首露面！李善均殘爆受查　向家人及粉絲致歉

韓片《上流寄生族》的男星李善均日前驚爆因涉嫌吸食大麻及精神科醫物而被仁川警署立案調查，震驚粉絲。

李善均今午（28日）到毒品犯罪搜查隊的臨時辦公室首爾論峴警署接受調查，數十名記者於早上便在門外守候，他在當地時間下午4點40分左右身穿黑色西裝現身，是他捲入風波後首度露面，他面容憔悴，他先向因為不好的事而令大家失望鞠躬道歉，又向所有支持他的人和因為他而承受痛苦的家人致歉，並表示會誠實地接受調查，問他是否承認吸毒、以及夜店室長曾向他提供甚麼毒品，他僅表示會在接受調查時誠實地說出真相，他四度鞠躬致歉，之後便進入警署。

消息指執法部門今日會為李善均進行毛髮及尿液驗毒，之後將調查他吸毒的次數、毒品種類及次數等。而繼被限制出境之後，今日有消息指法院已經頒布搜查令，李善均的手機已被扣押，執法部門將分析通話記錄等資料，收集他犯案的證據。

另外，近日網上有傳聞指天團防彈少年團（BTS）有成員曾到訪李善均吸毒的夜店，雖然事務所已經否認傳聞，但仍有人繼續散布謠言，事務所今日再向韓媒指BTS成員沒有到過亦沒有聽過有關夜店，有關散布謠言及損害藝人名譽的行為，他們會遁法律途徑追究。