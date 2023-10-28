香港人在北京︱吳若希劇透會離家出走　與梁漢文同居

藝人吳若希（Jinny)、陳星妤、支嚳儀、羅啟豪以及香港小姐冠軍莊子璇和友誼小姐姜依宁，今日（28日）出席慈善活動。Jinny出席活動時呼籲大家一齊做義工，透露現與一慈善機構成立了足球訓練班，本欲與丈夫一起幫手整理物資，但不巧他最近到內地廣東省工作，開設新廠，因此正招攬人手幫忙整理和搬運訓練班的物資。而陳星妤則自薦可以幫忙，因她有車牌可以幫忙駕車搬運物資。Jinny又大讚老公是充滿愛心的人，稱他會幫助路邊的婆婆，而女兒見到小朋友不開心亦會上前關心，因此強調身教的重要性。

提及由Jinny主演的無綫台慶劇《香港人在北京》即將踏入結局篇，Jinny劇透指她將會離家出走，搬到與梁漢文同居，並笑言：「九唔搭八。」而同劇飾演時裝直播主淼淼的星妤，透露會與阿喱（洪永城飾）和Funny （傅嘉莉飾）三人同居，而Funny更會成為他們二人的「阿四」，眼睜睜看着二人談情說愛。

無綫劇《法證先鋒6倖存者的救贖》將於11月中開拍，被問會否與之前一同演出《一舞傾城》的關楚耀有對手劇？星妤回應：「唔知啊，但希望有。」她表示今次會飾演一名富家千金，並在劇中被綁架及有殘忍虐待的場面，亦指今次的角色十分考驗演技：「因為我今次飾演嘅角色佢有點精神病及雙面人性格，所以需要提前做好功課，睇吓啲與角色相關的電影作品，同埋同導演溝通點樣塑造角色。」