張敬軒韓國獻身攬女粉絲　重演鐵達尼經典場面

歌手張敬軒受邀飛到韓國首爾出席電話發布會，期間他更以「練習生」題材拍攝了一系列的短片，因此這次活動便以「練習生開學禮」為主題，除了以「模範學長」軒學長的學生Look現身，全場的Fans及觀眾亦統統換上校服夠晒隊形。

抽觀眾玩遊戲前，原本軒仔有個跳舞環節，不過他自覺跳舞不好，於是便派出他「軒公學園」的兩名練習生上陣：「我哋今日晏晝到場，Sound Test嘅時候我覺得自己跳得唔夠佢哋好睇，所以即時叫佢哋自己諗、自己編，呢件事都好『練習生』。將個台交畀你哋，佢哋係第一次上台，大家睇吓收唔收貨先呀。」

去到抽觀眾玩遊戲環節，除了跟Fans合作、玩猜猜畫畫等遊戲，最令台下Fans瘋狂尖叫的是軒仔在「軒公許願池」遊戲中，跟兩位女Fans互動，所有觀眾入場前於紙上寫上希望跟軒仔一起達成願望。被抽中的第一位女Fans想跟他扮演電影《Titanic》中男女主角Jack及Rose在船頭扮飛的經典畫面，不過由於身高關係，軒仔要跪在女Fans後面從後攬住女Fans，他更自帶風扇「自備海風」，引得全場大笑，此時場內更響起《Titanic》的主題曲，他便站起來再次從後抱着女Fans，而且還面貼面，全場頓時爆叫，女Fans開心到笑不攏嘴，又怕醜到背台掩面，十分搞笑。另一位女Fans則望軒仔在她面前撒嬌，他立即翹住女Fans手臂，然後把頭挨落Fans膊頭並溫柔地說：「你唔好唔開心啦。」又引來台下Fans起哄，更說：「佢個膊頭好好瞓！」

玩完遊戲後，他表示多謝客戶一直以來的支持，由於這次手機品牌跟軒仔Crossover推出「隱形遊樂場」主題的電話殻，其實他當晚只需要唱《隱形遊樂場》一首歌曲，但為了答謝現場觀眾的支持，他便額外多唱兩首歌。