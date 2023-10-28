新城頒獎禮︱炎明熹用呢「4字真言」為人生宗旨

「聲夢小天后」炎明熹（Gigi）對於角逐女歌手獎，以有4字真言回應，就是「順其自然」，視此為人生宗旨，順其自然也是她的性格，對於她有機會跟《聲夢傳奇》2位導師Gin Lee和泳兒競爭女歌手獎項，Gigi即碌大雙眼，表情驚訝：「覺得好特別嘅感覺，都係4個字，順其自然，係良件競爭，唔好頭破血流。（Gin Lee 話會投你1票？）多謝，如果我得1票我會撕開投畀每一個人，要考吓我數學能力，因為我太多朋友喺度。」她續稱不覺得自己升級挑戰，自言感到壓力，但較去年好，自爆找不到消化及抒壓方法，尤其讀書壓力，試過吃東西，和睡覺都不成功，她說：「好慘，因為藝人要注重飲食，我好易生暗瘡，本身唔食嘢都會爆瘡。有時壓力大到瞓唔到，近日開始煲土茯苓粟子湯，有安神作用，飲咗3劑好啲。」希望遲些有能力，想飼養寵物以作陪伴，無論貓狗或昆蟲亦可。問會否拍拖減壓？她表示會跟同學分享形式，覺得家人和朋友分享方式不同，家人是經驗的分享，朋友之間是親身經歷。

提到After Class其他3位成員姚焯菲、鍾柔美和詹天文各自出歌夾擊她，她沒有這樣想，覺得大家有好發展，向自己方向努力出發，出歌是一件好事。至於遲遲未再推出團歌，她亦未聽過新團歌，相信有日會再錄。