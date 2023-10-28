孟海設靈　姪女孟希璘不捨：佢走得十分突然

曾奪香港金像獎最佳男配男的著名動作演員孟海（原名：孟景海，暱稱小海）於本月9因食道癌病逝，終年65歲。今日（28日）於大圍寶福紀念館設靈，喪禮以佛教儀式進行並於翌日大殮，靈柩奉移往富山火葬場進行火化禮。而孟海的圈中好友包括錢嘉樂、錢小豪、程東、盧惠光、歐瑞偉及董瑋等先後現身致祭，而洪金寶、劉偉強、春秋戲劇學校及香港動作特技演員公會等則送上花牌表達心意。

錢嘉樂步出靈堂受訪時表示與孟海認識了40年，稱自己十分幸運，得一眾師兄前輩照顧包括：元彪、林正英、元華等人帶領，所以冇行「歪路」。又提及自己由龍虎武師轉變為一名演員多得孟海提攜，當年由李國豪做主角的電影《龍在天涯》，孟海亦邀請錢嘉樂參演。問到知否孟海患上食道癌？錢嘉樂回應：「知呀，我哋同一班出生入死嘅兄弟成日去探佢，同佢講番以前啲嘢，佢變得好精神。」

另外，孟海姪女孟希璘今日亦有現身幫手打點一切，她透露二伯娘（孟海妻子）十分傷心，眼淚未曾停過，而堂妹（孟海女兒）則十分生性，非常獨立，自己亦有不捨，因二伯父（孟海）離開得十分突然，並特別感謝錢嘉樂，多得他們幫忙尋找醫生和專家醫治二伯的病，出錢出力。