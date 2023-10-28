【Zac玩Zac食】叢林Glamping　洗滌心靈

有時我們的生活中只需要一些魔法，帶自己離開石屎森林的煩囂，在叢林中找一片淨土，來一趟奢華又不失融入大自然的露營。

在西澳州駐名葡萄酒之鄉Margraet River有一個私人豪華營地，於叢林中的一片淨土，搭起了一個專業用途，甚至具有防雪等級的頂級帳篷假期──Gourmet Glamp；秉承豪華非洲遊獵營地的風格，這個帳篷住宿透過精心策劃的當代澳洲設計和復古風格營造出獨特而純正的澳洲氛圍；於乾燥的炎夏未來臨之前，篝火仍然被允許的時候，便是一年中體驗Gourmet Glamp的最佳時機。

在舒適的帳篷內、大床上有來自西澳州可持續小批量設計師Bedtonic的高級床上用品，更有電熱氈保暖。除此之外，亦擺滿了豪華的家具、書籍、電壁爐、藍牙揚聲器、圖書典藏、豆袋梳化，和過去旅行時代用的衣箱；加上私人戶外淋浴間、小廚房。洗手間及叢林中的私人浴缸，既開放與大自然融為一體，又不需要擔心私隱問題。

夜幕低垂時，營地主人會用木頭生起篝火，甚至可以為你安排一頓篝火燒烤晚餐，晚上在寂靜無聲的篝火旁，抬頭望向天上繁星點點，天地間只剩下你和大自然連繫一起；於早上五時還未破曉之際，享受各種西澳州雀鳥的療愈環迴立體聲交響樂，思考着人生的豐足，感謝大自然的恩賜！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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